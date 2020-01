José Hanan (agente Beto da Silva): "Esperamos rescindir con el Deportivo en las próximas horas"

Beto da Silva no seguirá en el Deportivo. El futbolista peruano vive sus últimos días como futbolista blanquiazul. Al atacante lo quieren el Sporting Cristal y el Alianza de Lima de su país, además de contar con una propuesta de la MLS estadounidense. De todos modos, en caso de que no se cierre esta operación, Beto y el Dépor rescindirán el contrato para liberar al futbolista. Lo confirma en DEPORTES COPE CORUÑA su agente José Hanan: “La gente del Depor siempre se portó de la mejor manera. Son cosas del fútbol. Ellos nos pidieron buscar una salida de Beto. Haremos lo mejor para las dos partes. Nosotros esperamos que en la próximas horas haya un arreglo con el Dépor y rescindir. No habrá ningún problemas. En caso de que ellos lo necesiten, tenemos apertura total para rescindir para que ellos tengan tiempo de contratar a alguien más”. Es más, el representante dejó claro que las relaciones con la entidad herculina son buenas: “En ningún momento es en malos términos. El fútbol es así. Nosotros estuvimos felices en A Coruña. Beto está enamorado de la gente y el club pero no ha tenido los minutos que quería. No hay resentimiento ni rencor. Si es lo mejor para el Dépor y para Beto las cosas se tienen que dar”.

Anque no quiso asegurar cuál será su destino, el que más opciones tiene es el Sporting Cristal: “No me gustaría dar un nombre pero sí te puedo decir que hay un equipo en Perú con el que hay un avance muy grande pero todavía no hay nada firmado. La MLS ha mostrado mucho interés pero como no cierra hasta marzo va un poco más lento”.

ALCORCÓN, OPCIÓN PARA LONGO

Tal y como publicó el AS, el equipo alfarero pretende al delantero italiano, uno de los descartes del Deportivo. La conversaciones entre los clubes han comenzado pero todavía no hay acuerdo. Longo, que llegó cedido este verano del Inter de Milan, no ha respondido a las expectativas y no ha marcado ningún gol en la Liga.