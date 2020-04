“Impacta ver a los mayores recluidos y que corran una suerte que no merecen”

Siempre se ha caracterizado Fernando Vázquez por ser una persona muy pendiente de la actualidad y alguien que procura estar informado. El entrenador del Deportivo confiesa que pasa “momentos mejores y momentos peores” en este confinamiento y que hay algo que lleva mal y es todo lo que está ocurriendo con las personas de más edad y que viven momento muy críticos: “Analizar la situación no es fácil. Para mi, la situación es grave, patética en algunas situaciones como lo que pasa con los mayores. Si hay algo que me impacta es tener a los mayores recluidos, apartados y que corran una suerte que no merecen. Para mí, es lo más duro”, indicó en una charla con el técnico del Obradoiro de baloncesto, Moncho Fernández, organizada por Estrella Galicia.

Fernando, licenciado en Filología inglesa y que impartió clase durante varios años, también quiso reflexionar sobre la docencia y el futuro de la educación. Ahora que se debate cómo calificar a los alumnos, entiende que, en estos momentos, tal vez no sea lo más importante. Quiso también resaltar el trabajo de los profesores y de otras profesiones que están siendo claves para pasar la crisis del coronavirus: “Para que la vida pueda continuar en situaciones límite dependemos de gente que, en el día a día, casi ni vemos. Bajo la basura por la noches. Durante el año la bajo como un autómata, y ahora pienso en la gente que la pasa a recoger”. ¿Y qué pasará después? Al margen de que cree que el fútbol volverá y que incluso es bueno que regrese, a nivel social es más pesimista y considera que todas las reflexiones actuales sobre la importancia de ciertas cosas puedan olvidarse conforme la vida vuelva a una cierta normalidad: “Si la sociedad civil se impone al pensamiento político se podría hacer algo. Estamos entrando en un estado de conciencia y me pregunto si este estado de consciencia nos hará tomar decisiones, y pienso que no”.