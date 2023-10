Hugo Rama: “Idiakez es el entrenador perfecto para el equipo que tenemos”

Hugo Rama respaldó la figura de Imanol Idiakez, antes del duelo que el Deportivo de La Coruña tiene este sábado a domicilio contra el Sabadell. “Lo primero, que en el míster confiamos todos. Creo que no hay un jugador en la plantilla que te pueda decir algo malo del míster, porque es un currante, está siempre pendiente de los que juegan, de los que no, del cuerpo técnico y de todo el mundo. Es una persona diez, un entrenador perfecto para el equipo que tenemos y que las cosas no estén saliendo para nada tiene que ser culpa de él, porque lo principales protagonitas somos los jugadores y tenemos la misma culpa todos”, declaró en la sala de prensa.

Sobre los arbitrajes

“Yo sabía que esto no viene de ahora, sino de años atrás. Porque al final sigues al Dépor y ves cosas que no tienen sentido en los arbitrajes. Yo sé que el VAR es una ayuda y que no lo hay y hay que jugar con eso, pero creo que la expulsión en el minuto 10 es un poco rigurosa sobre todo porque al final no tienes VAR. Sé que es una entrada fuerte, pero no le da, porque estoy al lado y no le da. Y el fuera de juego ya no es interpretativo ni nada. Es fuera de juego y punto”.

¿En lo futbolístico, qué está faltando?

“Gol. Al final yo creo que el míster para darnos un poco de ánimo, nos puso los datos, que ahora está de moda ponerlos, pero es realista, saber que eres el equipo ques más llega, al que menos le llegan, el que más pases da en campo contrario, y al final nos está faltando el gol. Yo en mi vida que estoy jugando en el fútbol no me sentí tan superior como muchas veces con el Dépor y al final sabemos que esto pasa en el fútbol y que si no metes gol, no ganas, y es así”.

Falta de acierto

“Yo creo que es más el acierto. Lucas lleva cero goles. Yo llevo cero goles. Pero sabemos que Lucas, cuando entren los dos primeros, va a tener su racha porque es un jugador de otra categoría. Sabemos que Yeremay nos va a dar mucho pero tenemos que dar un paso más, yo el primero, porque algo está faltando. Lucas está bien. Lo paran porque si es por el, creo que hubiese entrenado. el golpe es a principio del partido”.

Derrota ante el Celta Fortuna

“Ese día estaba en el banquillo en la primera parte, pero muchas veces desde el banquillo se ven las cosas más claras y ves la cara de los compañeros, incluso de la gente en la grada, que es todo nerviosismo, poque es el filial del equipo rival, y al final, ya no vale con ganar, es querer aplastarlos, porque es el filial. Y al final eso a ti te genera un nerviosisimo que al final no te deja hacer las cosas como las tenemos que hacer y pudo ser algo que nos penalizase”.