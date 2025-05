Gonzalo Castro, concejal de A Coruña, y la polémica con el Deportivo: “Nunca se ha llegado al extremo de confundir tanto las cosas”

Coruña - Publicado el 14 may 2025, 17:12 - Actualizado 14 may 2025, 17:20

Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña , se pronunció sobre la polémica con el Deportivo por el concierto de El Último de la Fila en el estadio de Riazor el 13 de junio de 2026. Contestó a algunos de los detalles que aportaba el club en su comunicado:

Sin consulta ni coordinación previa

Lo que exponía el comunicado del club: "El Real Club Deportivo de La Coruña considera inadmisible la decisión unilateral del Concello de A Coruña de programar un concierto del grupo El Último de la Fila en el Estadio ABANCA-RIAZOR para el 13 de junio de 2026, sin consulta ni coordinación previa con el Club, legítimo usuario y responsable del mantenimiento de esta instalación deportiva”.

Respuesta de Gonzalo Castro: “Esto es manifiestamente falso. En primer lugar: ¿decisión unilateral? Claro. Evidentemente la realización de un concierto en el estadio de Riazor por parte del Ayuntamiento tiene que ser unilateral. Y efectivamente, después viene la segunda parte, que tenemos que hacerlo sin perjudicar al principal club de nuestra ciudad, del que todos y todas somos seguidores.

¿Ausencia de coordinación y comunicación previa? Es absoluta y radicalmente falso. Antes de la confirmación de este concierto hubo visitas de carácter técnico por parte de técnicos de producción de la promotora del evento a Riazor, visitas en las que estuvo presente personal técnico del Deportivo. Hubo unas negociaciones posteriores de las que estaba enterado el Real Club Deportivo para traer este concierto a la ciudad, negociaciones complejas porque teníamos competidores. Fundamentalmente, el principal competidor era el estadio de Balaídos, de la mano del Celta y el Ayuntamiento.

El 30 de abril a las 23:54 se le comunica por correo electrónico al Deportivo que va a haber ese concierto en esa fecha. Se comunica a esa hora porque es cuando acaban las negociaciones y, es más, si me permitís, es que se le comuncia antes al propio Deportivo por parte de este concejal que a la propia alcaldesa”.

Sin perjuicios para el club

El Deportivo criticaba en su comunicado las consecuencias que podía tener el concierto sobre el césped y que su celebración coincidiría con la disputa de un hipotético play off . Gonzalo Castro recalcó que eso era algo ya contemplado por el Ayuntamiento. “Esa cuestión está absolutamente contemplada. Quien os habla, como deportivista desde hace muchos, tiene absolutamente claro en su cabeza cuál es el calendario. Y tengo clarísimo que el 13 de junio, si estamos en promoción, es una fecha de competición. Pero está contemplado que en caso de que suceda eso puedan tomarse decisiones alternativas a ese respecto. Puede ser incluso alguna decisión con respecto a la fecha del concierto o de otro tipo que habrá que concretar de ubicación”.

El Depor no se pronunció hasta ahora

“A mí lo que me llama poderosamente la atención es que el pasado 4 de mayo tiene lugar la celebración de una comisión de seguimiento por parte del club y del ayuntamiento, que es el órgano en el que se ttrabja en las cuestiones comunes con respecto al estadio de Riazor. Tiene lugar, cuatro días después del correo eléctronico. Sale en la comisión este tema, nadie del Deportivo muestra ningún tipo de disconformidad y, efectivamente, se contesta ayer con un comunicado y no se dice nada ni en las reuniones previas”.

El concejal habla de "mundo al revés"

El concejal del Ayuntamiento de A Coruña no entiende la postura del club blanquiazul: “Es un poco el mundo al revés, que el propietario de una instalación no pueda realizar... Creo que hay una confusión de fondo en todo esto. Todos recordamos tensiones pretéritas entre el Ayuntamiento y el Deportivo, pero nunca se ha llegado al extremo de confundir tanto las cosas, como por ejemplo, hace un año no acudir a la Plaza de María Pita o ahora incluso que se cuestione la legitimación del propietario de una instalación para hacer un evento”.