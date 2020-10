Fernando Vázquez perfila el primer once del Deportivo

Entramos en la primera semana de competición para el Deportivo y le toca a Fernando Vázquez perfilar el once titular que sacará en el estreno del domingo ante el Salamanca en Riazor (19 horas). La idea que maneja el entrenador blanquiazul es apostar por dos delanteros dentro de un esquema 1-4-4-2, aunque ya ha advertido que luego puede haber variaciones dependiendo de cómo se vaya desarrollando el encuentro. El nuevo sistema de competición en Segunda División B apenas permite fallos y todos los puntos son vitales, porque se arrastran de la primera a la segunda fase. El Dépor tiene que empezar a imponer su nivel desde la primera jornada.

En la portería Carlos Abad apunta a titular en el inicio liguero. Llegó procedente del Tenerife y es el meta que iniciará bajo palo. En defensa, Bóveda, Granero, Borja Granero y Salva Ruiz pueden estar en la línea defensiva. El lateral izquierdo sufrió la semana pasada una sobrecarga pero se ha entrenado con sus compañeros en la vuelta al trabajo en Abegondo.

En en el doble pivote la pareja que más opciones tiene es la de Celso Borges y Bergantiños. Uche Agbo está corto de preparacion todavía y sólo ha jugado unos minutos ante el Valladolid B en toda la pretemporada por la lesión en la rodilla que se produjo en la recta final de la pasada campaña. Keko es fijo en una de las bandas y Beauvue en la delantera. Los otros dos puestos, uno en banda y otro arriba, lo pelean José Lara, Nacho González, Rui Costa e incluso el canterano Adri Castro. Vázquez ya anunció que Diego Rolan no estará para ese primer encuentro porque apenas lleva unos entrenamientos y está pendiente del obtener el permiso de trabao, que le podría obligar a viajar a Uruguay.

El Dépor empezará en casa y luego tendrá dos seguidos a domicilio, en Santiago ante el Compostela y la visita al Guijuelo.