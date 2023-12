Estreno negativo del Liceo en la Champions

El segundo clásico de la semana tampoco dejó buenas noticias. La derrota sufrida en la OK Liga tuvo su réplica en el estreno de la WSE Champions League, máxima competición del hockey a nivel europeo. El Barcelona venció al Deportivo Liceo en la primera jornada, aunque a Juan Copa y sus jugadores todavía les restan cinco para buscar la clasificación. La próxima prueba se celebrará en A Coruña el jueves 14 de diciembre, cuando el Barcelos portugués visitará el Palacio de los Deportes de Riazor.

Un mal inicio obligó a remar desde el principio

No tuvieron fortuna los verdiblancos (todavía con una lista de nueve) nada más escuchar el pitido inicial. A los cinco minutos, Ignacio Alabart y Marc Grau ya habían colocado un 2-0 favorable al equipo de Edu Castro: el primero con un disparo lejano y el segundo rematando un pase de Rodrigues desde la derecha. Ambos superaron a Tiago Rodrigues, hoy titular en lugar de Serra. El ataque liceísta no generó inicialmente el suficiente peligro en la defensa catalana, liderada esta vez por el meta Sergi Fernández. Empezó a lograrlo en el minuto 13, cuando un activo Tomás Pereira probó al veterano portero con su especialidad: el disparo lejano. Animó al Liceo, que lo intentó en más ocasiones

Desafortunadamente, João Rodrigues dobló la ventaja (4-0) con dos goles seguidos en el minuto 18. El potencial local apareció. Alcanzaría el hat trick en el 22, cuando transformó un penalti cometido por Sito sobre Eloi Cervera (5-0).

El Liceo se acercó a la épica ante un Barça que reaccionó

El comienzo de la segunda mitad dejó buenas noticias para los jugadores de Juan Copa. Lograron dos goles en el minuto 28. Primero mediante Tomás (directa tras una azul a Barroso) y justo después gracias a Dava Torres (jugada individual). La gran oportunidad llegó en una pena máxima sobre Sito Ricart, pero Sergi Fernández salvó al Barça. Una de las jugadas que marcaron el choque. Tras ella, los locales reaccionaron y lograron más goles: Xavi Barroso, Pau Bargalló y Rodrigues para completar el 8-2 definitivo. Punto y aparte para fijarse en la siguiente prueba del Deportivo Liceo: la visita del Reus Deportiu en una nueva jornada de OK Liga (domingo 3, 12:00h)

FICHA TÉCNICA

BARÇA: Sergi Fernández; Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Marc Grau, João Rodrigues (quinteto inicial), Miki Escala, Xavi Barroso, Sergi Llorca, Eloi Cervera y Carles Grau (meta suplente).

DEPORTIVO LICEO: Tiago Rodrigues; Sito Ricart, César Carballeira, Dava Torres, Pablo Cancela (quinteto inicial), Fabri Ciocale, Tomás Pereira, Fran Torres y Martí Serra (meta suplente).

ÁRBITROS: Rui Torres y Porfírio Fernandes (Portugal). Mostraron tarjeta azul a Eloi Cervera (Barça) y a Fran Torres (Deportivo Liceo). GOLES: 1-0 (Ignacio Alabart, min. 3). 2-0 (Marc Grau, min. 5). 3-0 (João Rodrigues, min. 18). 4-0 (João Rodrigues, min. 18). 5-0 (João Rodrigues de penalti, min. 22). 5-1 (Tomás Pereira, min. 28). 5-2 (Dava Torres, min. 28). 6-2 (Xavi Barroso, min. 37). 7-2 (Pau Bargalló, min. 43). 8-2 (João Rodrigues, min. 50). WSE Champions League 23/24. Jornada 1 de la Fase de Grupos. Palau Blaugrana (Barcelona).