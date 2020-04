Consejos para correr tras el confinamiento

Paciencia y sentido común. El próximo sábado dos de mayo se podrá salir a la calle a realizar ejercicio físico. Es un día esperado por mucha gente para poder correr y mantener un poco la forma. Sin embargo, tras más de un mes en confinamiento, es conveniente seguir unas pautas para no dejarte llevar por las ganas y que la vuelta a los entrenamientos se convierta en solo un día por culpa de una lesión. “Debemos hacerlo con cautela. Vamos a necesitar varias semanas de adaptación. Aunque hayamos realizado ejercicios de movilidad y fuerza, la carrera tiene un impacto articular que después de tantos días parados puede provocar una lesión. Y para ponernos en forma, vamos a necesitar constancia, por lo que no podemos lesionarnos”, indica Andrés Díaz, exatleta internacional, récord de Europa de 1500 metros en pista cubierta y entrenador personal. El calzado también puede ser un factor clave en este regreso. Es posible que lleves muchos días sin ponerte las zapatillas de deportes. Nos aconseja sobre esto Juan Dios, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia: “No se debe hacer de forma brusca y con calzado inadecuado. Antes de salir a correr hay que ver el estado de la zapatilla, para comprobar que no estén deformadas o que no haya desgaste de la suela. Al volver, desinfectar la suela del calzado”.

Sobre la duración e intensidad del entrenamiento, variará dependiendo del estado de forma de la persona, los ejercicios que haya podido hacer en casa o incluso de si ha ganado o perdido peso y masa muscular. Lo que no debe es correr la misma distancia y a la misma velocidad que antes del confinamiento. Hay que ir regulando las cargas para ir subiendo poco a poco. Andrés Díaz nos da algunas pautas a seguir: “Hay que prestar más atención al calentamiento, que nos prepare para un ejercicio más intenso. Hay que escuchar las sensaciones, usando el sentido común y la prudencia. Al terminar, hacemos nuestros ejercicios de estiramientos y relajación para la vuelta a la calma”. Disfrutad, que os lo habéis ganado, pero hacedlo con seguridad para poder salir en los siguientes días.