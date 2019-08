Bóveda traslada el papel de favorito al Huesca

Bóveda es consciente de que el objetivo del Deportivo es lograr el ascenso, pero entiende que hay clubes que, sobre el papel, tienen más presión que ellos. Uno de esos conjuntos es el Huesca, rival de los coruñeses el domingo en El Alcoraz: “Los tres equipos que descienden probablemente carguen con el cartel de favoritos. Nosotros no nos tenemos que sentir superiores ni inferiores a nadie”.

El encuentro tiene connotaciones especiales. En el cuadro aragonés hay varios exdeportivistas: Pedro Mosquera, Juan Carlos, Luisinho e Insua, cuyo fichaje se hizo oficial ayer. Bóveda tiene claro que para ellos no será una jornada más: “El caso más especial es el de Mosquera. Es al que más conocemos. Para ellos y sus familias será un día bonito y especial. ¿Ventaja o desventaja? Nunca sabes. Hay jugadores que la meten siempre y otros a los que las emociones son difíciles de gestionar”. Por último, habló de la forma de defender la estrategia. Mantienen la fórmula de la pasada campaña con Natxo González, con los jugadores metidos dentro del área. Tras una falta botada por Berjón, Somma introdujo el balón en su portería. Bóveda no ve causa efecto: "No hay ningún método infalible y los jugadores son los que hacen bueno los planteamientos. El año pasado se habló bastante de esto y, sin embargo, con el tiempo pasó desapercibido por el mérito de la gente que defendió bien. De momento se cree en esta forma de defender. Tampoco podemos sacar demasiadas conclusiones de esa jugada"

CABALLO, DUDA

Después de ser operado el pasado lunes de una fractura en los huesos propios de la nariz, el lateral izquierdo trabajó con el readapatador. De su evolución en los próximos días dependerá si puede estar disponible para Anquela de cara al partido del domingo en Huesca. El que se quedó en el vestuario es Diego Rolan, pendiente de su salida definitiva de la plantilla