Borja pide paciencia: “Es la jornada cuatro”

El Deportivo recibe mañana al Talavera en Riazor en el partido correspondiente a la primera jornada y que fue aplazado por el 'Caso DUX'. El equipo coruñés llega de empatar contra el Pontevedra y el Celta B y acumula ocho puntos de doce posibles. El juego no está siendo el esperado y la sensaciones son mejorables. El técnico pide paciencia: “Somos los primeros que queremos hacer más cosas y que la gente esté más contenta, pero en lo que estoy sorprendido es que es la jornada cuatro y el equipo no ha perdido, jugamos seis en pretemporada y el equipo no perdió. Si quitas el partido del Albacete y el de Unionistas, que no era para nada, los números son buenos”. El preparados abulense también habló de lo que para él significa jugar bien: “Jugar bien es el infinito, jugar bien es ganar. Y cuando ganas el debate sigue en la calle. Nuestro objetivo es ganar, que es por lo que se nos valora. No estamos al cien por cien en cuanto a juego y sensaciones y estamos trabajando. Hay autocrítica y estamos poniendo soluciones a lo que creemos que el equipo no está muy cómodo”.

SORIANO, OK

El mediapunta se retiró con molestias del duelo de Balaídos pero no hay lesión y está a disposición del entrenador, que incluso lo ve preparado para jugar los dos partidos que hay esta semana (el de mañana contra el Talavera y el del domingo frente al San Fernando, también en Riazor). De hecho, el Dépor hizo público el estado físico de la plantilla y todos los futbolistas están en condiciones de entrar en la lista de convocados.