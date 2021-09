Borja Jiménez advierte de la "sobreexposición" de los canteranos

A Coruña, 10 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, advirtió del peligro que supone la "sobreexposición" de los canteranos y se centró, especialmente, en el caso del delantero Noel López, que debutó con un gol ante el Celta B y fue convocado por la selección española sub-19 después de haberse proclamado con los coruñeses campeón de España juvenil.



"La sobreexposición, cargar de presión a cualquier joven, no les ayuda. Es mi opinión personal. Al final, estar todos los días hablando de los jugadores, cargarles de responsabilidad no les beneficia", declaró en una rueda de prensa telemática.



El entrenador blanquiazul aseguró que el delantero Noel López "es el mismo que inició la pretemporada, con la misma ilusión" y avisó de que "el día que no la tenga" será un "problema".



En opinión del preparador deportivista, si Noel baja su nivel de ilusión será porque "se habrá, le habrán o nos habremos equivocado en el camino".



También afirmó que a sus 18 años "todavía va al cole y la mochila hay que llenársela de libros y no de piedras".



"Es un activo del club muy bueno y hay que tener paciencia con él", declaró el técnico, que también pidió ir "piano, piano, pasito a pasito", con el Deportivo en general después de haber empezado con un pleno de dos victorias, seis goles a favor y cero en contra en Primera Federación.



"El inicio soñado es ganar y estamos contentos en ese aspecto, pero cualquier semana vamos a poder perder y nuestra cara tiene que ser la misma, no siempre vamos a ganar", agregó.



Sobre el próximo rival, el Calahorra, dijo que es "divertido verles" jugar y afirmó que tiene "jugadores desequilibrantes".



"Ante el Logroñés estuvieron a muy buen nivel, con capacidad de dominar a un candidato al ascenso. Es un equipo valiente. Será un partido bonito por el ambiente, de los chulos de jugar, y difícil", sostuvo Jiménez. EFE