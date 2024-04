Así está la situación de Lucas Pérez antes del Deportivo-Unionistas

Lucas Pérez es duda para jugar el domingo ante Unionistas. El delantero sigue avanzando en su recuperación de las molestias en la rodilla que le han impedido jugar en las dos últimas jornadas pero sigue trabajando al margen del grupo. Lucas va mejor, ya toca balón y no está descartado para el duelo de esta semana. Su evolución en las próximas horas marcará su disponibilidad.

??? Lucas Pérez sigue al margen del grupo, pero intensifica sus ejercicios ?? pic.twitter.com/Ij2x9lyiSt — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) April 4, 2024





VARIAS SEMANAS CON MOLESTIAS

Todo arranca tras el partido contra el Nástic. Después del 1-1 en Tarragona, Lucas apenas hizo una sesión con el grupo antes de medirse al Sabadell. Tanto él como Mella estuvieron esos días entre algodones pero ambos formaron parte del once titular. Jugó, aunque ya llegó justo y con ciertas molestias. Desde ese momento, el capitán blanquiazul ha estado trabajando al margen, tratando de que esos problemas en la rodilla vayan desapareciendo y poder estar a tope para el tramo decisivo del campeonato.

BAJA DOS JORNADAS

No ha estado ni contra el Rayo Majadahonda ni frente al Cornellá. Su puesto en el once lo ocupó Hugo Rama, que jugó en su posición natural de mediapunta y ha estado a buen nivel. Ante el Cornellá fue el autor del gol de la victoria blanquiazul. Si Lucas no llega ante Unionistas, Hugo seguirá como titular

UNIONISTAS

Desde Salamanca están pendientes también de la evolución del pichichi deportivista. La pasada campaña, sin ir más lejos, Lucas debutó contra ellos en Riazor en enero y marcó dos goles. Por ello, el capitán, Héctor Nespral, tiene clara su preferencia

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









DAVID MELLA

La buena noticia es el canterano, que se entrena con normalidad y puede regresar a equipo titular. Baja ante el Rayo Majadahonda por estar con la selección española sub 19, empezó en el banquillo ante el Cornellá porque Idiakez no quiso correr riesgos después de que jugase tres partidos en siete días con el combinado nacional en la clasificación para el Europeo de la categoría. El entrenador del Dépor lo metió en la segunda parte. Esta semana, Mella ha podido tener regresar a la normalidad y se espera que vuelva al once ante Unionistas