Anquela: “Me han sorprendido los chavales que han subido del filial”

Juan Antonio Anquela ha dado hoy su primer balance desde el arranque de la pretemporada del pasado lunes y ha destacado especialmente el rendimiento de los futbolistas del Fabril que tiene a sus órdenes. “Lo que me ha sorprendido son los chavales que han subido del filial, hay alguno que tiene bastante nivel para lo que yo pido y en el puesto en el que juega. Yo creo que nos podremos llevar alguna sorpresa ya. A mí no me tiembla el pulso en eso. Si tengo que poner a un chaval, lo voy a poner. Si se lo gana. En el fútbol no puedes hablar muy a futuro. Yo sé lo que voy a hacer esta tarde. Mañana te cambia. Pero lo que más me ha sorprendido es el nivel que tiene algún chaval. Hacen cositas y, por ahora, llevamos pocos entrenamientos y eso a lo mejor va para bien o para mal, pero esperemos que sea para bien”, declaró el técnico.

Son ocho los fabrilistas que están trabajando con el primer equipo. Los defensores Tomás Bourdal, Mujaid Sadick y Martí Vilá, los centrocampistas David Sánchez, Yago Gandoy y Javi Sánchez y los porteros Álex Cobo y Viorel Boian. “Los chavales del filial están entrenando de categoría”, insistió el entrenador jienense.

Anquela valoró positivamente la primera semana de trabajo de los futbolistas blanquiazules. “En la pretemporada todo es idílico para un entrenador. Todo el mundo tiene ganas, una actitud positiva y no hay resultados. Y todavía no hemos jugado ningún partido. Cuando empiece el baile es cuando tendremos que valorar. Yo creo que vamos a estar muy preparados para cuando llegue ese momento”.

Salvo por los laterales, el entrenador deportivista ve ya la plantilla perfectamente compensada. “Ahora mismo si nos quedásemos con todos los que hay, el equipo está perfectamente compensando”.

Con respecto a la situación de futbolistas cuyo futuro está en el aire, como el caso de Pedro Mosquera, Juan Antonio Anquela lo ve como uno más. “Le veo bien. Lo veo integrado, con ganas pero eso son cosas que no dependen de mí. A mí me gustaría contar siempre con los mejores y se supone que el currículum de Pedro está ahí. Otra cosa es que luego pueda ser factible. Lo único que tengo que hacer es empujarle para que trabaje, como si fuese a jugar el domingo y luego, lo que tenga que ser será”.

El mercado seguirá abierto dos semanas después del arranque de Liga, con lo que la plantilla todavía podría sufrir variaciones. “Me gustaría saber cuál es la solución. Aquí tenemos un problema porque se empieza la Liga y no se cierran los mercados. Yo no puedo decidir que se quede fulano o no porque hay que cumplir unas premisas. El fútbol se ha convertido en una empresa y la gente que se quede tiene que estar implicada para saber que se va a hacer un trabajo duro”, finalizó.