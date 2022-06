El agente de Víctor: “¿Que si nos gustaría volver al Dépor? Evidentemente sí”

Hoy, 30 de junio, finaliza la cesión de Víctor García con el Deportivo de La Coruña. Rodrigo Fernández Lovelle, su representante, atendió la llamada de Deportes Cope Galicia para explicar que el futbolista está en la recta final de la recuperación del edema óseo que le impidió participar en la segunda vuelta del campeonato y que, aunque tiene un año más de contrato con el Valladolid, la opción del Deportivo nunca está descartada en la opción del lateral. “Víctor tiene un año más con el Valladolid y dependemos del Valaladolid. ¿Que si nos gustaría volver al Dépor? Evidentemente sí, sabiendo que dependemos del Valladolid y de que el Dépor quiera de nueva a Víctor García. En ningún momento me lo han transmitido. También es verdad que yo tampoco lo he preguntado porque lo que más me importa a día de hoy a mí, a Víctor y al entorno de Víctor es recuperarse bien para poder volver a sentirse futbolista”, declaró.

Fernández Lovelle dejó claro también el cariño especial que tiene Víctor García hacia el Deportivo de La Coruña. “Víctor quiere mucho al Dépor, ama La Coruña y está muy bien en Coruña. Sería siempre una opción, pero evidentemente aquí tienen que ser tres partes, Real Valladolid, Deportivo de La Coruña y Víctor que quiera. No es solo vale con la parte de Víctor”.

Con respecto al estado físico del futbolista valenciano, su agente Rodrigo Fernández Lovelle explicó que “está bastante bien”. “Ojalá que pronto ya pueda entrenar con el grupo. Evidentemente va a empezar en Valladolid, que tiene contrato y para recuperarse bien, que lo controlen los médicos, los recuperadores y los fisios del Valladolid. Es una lesión que lo que parecía tres, cuatro semanas, al final se ha convertido en un calvario”, finalizó.