Guardiola ha colocado el feminismo en el centro de su discurso en este tramo final de campaña
Adrián García explica como presidenta de la Junta y candidata del PP se presenta como una mujer hecha a sí misma y convierte esa bandera en uno de sus principales argumentos políticos
00:00
Mérida - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"A 14.000 km de Madrid hay un protagonista: Jose Antonio Kast, un tipo razonable, que ha conseguido unir a toda la derecha chilena"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h