Vox da el gobierno de Montehermoso a Unidas, donde están IU y Podemos

Surrealista lo que se vivió en la tarde de este lunes en el Ayuntamiento de Montehermoso, donde la alcaldía ha recaído en la coalición de izquierdas Unidas por Montehermoso (donde están IU y Podemos), ¡gracias al apoyo de los dos concejales de Vox!

La situación estaba abierta en el municipio después del 28M. Unidas por Montehermoso logró entonces 5 concejales, por 3 del PSOE, 2 del PP, otros 2 de Vox 1 concejal no adscrito. La mayoría absoluta la alcanzado la suma de Unidas y Vox después de ser liberados los dos concejales de la formación de Abascal.

Sobre esta situación ha hablado en Cope José Marín, portavoz del Partido Popular en Montehermoso. Dice no entender lo que ha pasado y asegura que la "excusa" de ambas formaciones es una supuesta moción de censura que estaban preparando PP y PSOE. El caso es que esa moción no habría salido adelante sin los apoyos de los propios concejales de Vox. Vox, por el momento, no ha hecho declaraciones.

Sí ha habido reacciones por parte de Unidas por Extremadura. Su líder, Irene de Miguel, asegura que ni Izquierda Unida ni Podemos respaldan ese acuerdo y pide "a los compañeros de Montehermoso rectificar".