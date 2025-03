La Unión reclama a la Junta de Extremadura medidas de control frente al virus del enanismo

La Unión ha reclamado a la Consejería de Agricultura que apruebe medidas de control frente al virus del enanismo del maíz, una enfermedad que habría causado pérdidas de hasta 5 millones de euros en el último año en Coria (Cáceres).

Concretamente, según ha informado la organización agraria, las zonas afectadas se encontrarían en las áreas regables de Alagón y del Árrago, en total más de 2.000 hectáreas que habrían supuesto la desaparición de más de 22.000 toneladas de maíz.

Jesús Caro, un agricultor, por ejemplo, estima que él habría perdido unos 45.000 euros en sus ganancias debido al virus: “He perdido, alrededor de unos 45.000 o 50.0.000 euros y no he sido de los más afectado” añadía “es un problema grave para nosotros que somos humildes”.

Esta situación, además de las perdidas económicas estaría provocando daños colaterales directos, según indica Caro: “Los agricultores no tienen la mayoría dinero para cosechar un año. Lo que hacen es pedirles a los proveedores y pagar después. Este año no pueden pagar porque no han obtenido lo suficiente”.

VIRUS

Esta enfermedad vírica está producida por la picadura de un mosquito, de ahí la dificultad de actuar sobre la misma. Este insecto en primavera pasa del cultivo del cereal de invierno a las plantaciones de maíz en su inicio del ciclo de crecimiento y el mismo transfiere la carga vírica de las plantas enfermas a las sanas.

En la actualidad no existen variedades resistentes a este virus y las que se comercializan como tolerantes a la enfermedad no son efectivas, por lo que las plantaciones afectadas con unas y otras variedades llegan a sufrir pérdidas de hasta el 80 % de la producción.

Una situación que vuelve a repetirse

Según ha expuesto La Unión, en 2021 remitió un informe a las autoridades sobre los daños que estaba causando esta enfermedad, las repercusiones económicas en la zona y la posibilidad de que, si no se actuaba, la misma podría afectar al resto de las plantaciones de la región. "La respuesta de la Consejería de Agricultura a dicha denuncia fue la de minimizar las consecuencias y nada más", ha lamentado la organización. La Unión ha solicitado una "reunión urgente" con la Consejería de Agricultura con el fin de estudiar acciones para minimizar el impacto de la enfermedad actuando sobre el insecto transmisor de la misma.

Con ello se busca tener en la campaña de 2025 las mismas pérdidas que las del año pasado y al mismo tiempo evitar la propagación de la enfermedad a zonas colindantes.