Tomás Galano: “No puedo acercarme a ellos porque me pueden denunciar por acoso”

Tomás Galano, es emeritense y está en paro. Vive en una nave que le ha dejado su padre teniendo una vivienda en propiedad en la localidad pacense de Trujillanos. La alquiló en diciembre de 2021 mientras trabajaba en Inglaterra, pero sus inquilinos se la han "secuestrado" no le pagan desde 2021, sólo le pagaron una mensualidad. Además le han expresado su voluntad de no pagarle más.

Él está “desesperado”, la ley les considera “vulnerables” y a pesar de tener una sentencia que da la razón a Tomás, de momento no se ha ejecutado. Este joven asegura que “ya no es solo lo que no recibe por ese alquiler, es lo que paga y lo que le quitan”. Su abogado le ha recomendado que “no se acerque a ellos, ni tampoco vaya a su casa porque pueden denunciarlo por acoso”

Esta situación la “inqui-ocupación” de su vivienda le hizo venirse de Inglaterra donde estaba trabajando “con una mano detrás y la otra delante”. Tomás Galeno ha contado su historia en Cope.