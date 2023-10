Roban 500 kilos de aceituna en Arroyo de San Serván: "Están organizados, creo que son agricultores"

El gran temor del sector de la aceituna continúa cobrándose noticias de este tipo. Esta noche, han robado 500 kilos de aceituna en un terreno de Arroyo de San Serván, en la provincia de Badajoz.

La víctima es Miguel Monterrey, agricultor y presidente de Viñaoliva. Esta mañana se ha encontrado el 'pastel´: 30 olivos y 500 kilos de aceituna robados. No es el único, nos cuenta. Hace dos semanas, un compañero sufrió otro robo aún mayor, de unos 2.000 kilos de producto.

Sobre este tema te venimos hablando en Cope durante los últimos meses. El miedo en el campo es total, pero, en esta historia, hay algo que llama la atención. Miguel cree que no son temporeros ni gente ajena al trabajo: cree que son otros agricultores organizados los que han perpetrado el robo en su terreno.

Este agricultor reconoce en Cope que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo su trabajo, pero no es suficiente: "no pueden controlarlo todo, es imposible (...) nosotros queríamos formar patrullas, pero Delegación del Gobierno no nos deja".