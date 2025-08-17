Quintana asegura que el Gobierno ha puesto todos sus medios al servicio de la Junta y activado el Mecanismo Europeo

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que el Ejecutivo central ha puesto a disposición de la Junta "todos los medios operativos disponibles" para combatir los incendios activos en la región, y acudido a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

"Aunque la extinción de incendios es competencia de las comunidades autónomas, el Gobierno de España, desde el minuto uno, ha estado y está al lado de la Junta de Extremadura para extinguir los incendios", ha insistido Quintana en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

Con relación a la jornada de este domingo, el delegado ha apuntado que el Gobierno ha puesto a disposición de la región 200 servicios de la Guardia Civil, 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, dos brigadas de refuerzo de incendios forestales y los medios aéreos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica.

En última instancia, tras desmentir "tajantemente" que el Ejecutivo central no pone "todos sus recursos" al servicio de la Administración extremeña, Quintana ha considerado que "no se puede hacer política" de los incendios.

"Estamos dando respuestas, pero hay que trabajar desde el rigor técnico y solicitar lo que realmente se necesita", ha espetado.

Cabe recordar que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha subrayado este domingo que, según ha puesto de manifiesto en el Cecopi la Delegación del Gobierno en la región, el Ejecutivo central "no tiene capacidad" para poder enviar medios y abordar un incendio como el de Jarilla (Cáceres).