El PSOE de Extremadura acusa a Guardiola de "jugar a la política"

El PSOE de Extremadura ha señalado en relación al decreto de medidas fiscales, aprobado por la Junta de Extremadura tras retirar las cuentas para este año, que siguen sin saber cómo va a sacarlo adelante, aunque "todo indica" que "no va a salir" adelante.

En ese sentido, ven "como una comparsa" a los portavoces del PP hablando de sus beneficios o de las "bondades" que "supuestamente" tiene este decreto de medidas fiscales, y mientras los socialistas son "los únicos" que han presentado unas alegaciones o alternativas a lo que ese decreto "esconde", viendo también el posicionamiento e "incluso" las iniciativas de los otros grupos parlamentarios y que "lo sabe toda Extremadura".

No obstante, "parece ser" que el PP y Guardiola "no lo tienen claro o tal vez juegan a cierto despiste" y "siguen jugando con la posibilidad o no del adelanto electoral", ha señalado la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, este lunes en rueda de prensa en Mérida.

Segun ha dicho, "siguen jugando a la política y mostrando una falta de trabajo y de seriedad impropias de un gobierno", frente a lo cual, los socialistas siguen haciendo su trabajo y mostrando a los ciudadanos qué harían ellos en un decreto de medidas tributarias y, por eso, presentaron las alegaciones.

También llevan al pleno de la Asamblea propuestas, en el caso de la semana pasada la relativa a la bonificación del 50 por ciento de las tasas de ITV, porque mientras el PSOE propone esta reducción, la presidenta de la Junta está "muy preocupada" por las eléctricas, "que ganaron 10.000 millones de euros el año pasado".

CUENTA GENERAL

Un gobierno regional que "trabaja poco"y es "vago" y "cuando trabajan un poquino se lo inventan", como a juicio de Gil Rosiña hicieron la semana pasada, "cuando ayudaron a construir una noticia falsa", ya que según ha asegurado, "no hay un agujero" de 166 millones en las cuentas de la comunidad en 2022 y el PP en Extremadura "plantea la política como una especie de teatrillo" o Guardiola "se hace vídeos, todos maravillosos, como si viviéramos en el país de las maravillas y lo sacan en las redes sociales".

"Luego salen los portavoces del PP inventándose un relato falso sobre una gestión del gobierno anterior y nadie atiende los problemas", ha dicho la portavoz socialista, quien ha añadido que "la política es seria y cuando se hacen acusaciones de ese tipo, como mínimo, hay que aclararlo dónde, en sede parlamentaria".

Por eso, los socialistas han registrado la solicitud de comparecencia del interventor general de la Junta, con la que, "a no ser que obliguen a este funcionario a mantener el relato falso y la noticia falsa construida", van a demostrar que al gobierno autonómico "no le importa nada con tal de poner el discurso al servicio de la imagen falsa de la presidenta Guardiola" y "dejan" a los funcionarios de la Junta "a los pies de los caballos".

EL PRECIO DEL TOMATE

Por otra parte, y respecto al precio del tomate para esta campaña, Gil Rosiña se ha preguntado dónde estaba la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, y si se la ha oído hablar sobre este asunto, o a Guardiola.

Y es que, la negociación sobre los precios del tomate durante la semana pasada "rebaja considerablemente los precios respecto a la campaña anterior" y que, como apunta, "por tanto hace perder dinero a nuestros agricultores", a continuación de lo cual ha recordado que en la mañana de este lunes se reúne el Consejo Agrario de Extremadura, entiende presidido por Morán, que se hará "la fotito pertinente" y a la que interpela qué piensa de lo que ha pasado con este asunto.

En este mismo sentido, ha recordado que cuando gobernaba el PSOE se aprobó en el Parlamento una Ley de la Cadena Alimentaria, que contiene un Observatorio de Precios, cuya función es hacer informes objetivos para ayudar en la negociación como ya se hizo con la cereza, la ciruela, la aceituna, el tabaco o la uva.

En ese caso, ha lamentado que el precio del tomate "ya se ha fijado" y ante lo que pregunta "dónde ha estado" la Junta y considera que Morán podría haber actualizado "al menos" el informe de los precios del tomate.