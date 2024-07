El PSOE denuncia al consejero Higuero por "transfuguismo"

El PSOE de Extremadura presentará una denuncia ante la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo estatal por el caso del "consejero tránsfuga", a su juicio, de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ex de Vox y que ha continuado en el Ejecutivo tras romperse el acuerdo de gobernabilidad entre PP y dicha formación.



Según ha asegurado en rueda de prensa la vicesecretaria regional del PSOE, Eva Pérez, la denuncia se fundamenta en una posible vulneración de los principios democráticos y de representación por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola y el propio Higuero.



Para Pérez, aunque Vox no es firmante del pacto y el PP lo abandonó en 2021, "consideramos que el ejercicio de transfuguismo que ha tenido lugar en Extremadura es tóxico para la democracia".



Además de la denuncia, ha anunciado que los socialistas llevarán a cabo otras medidas en la Asamblea extremeña, como presentar una propuesta para que todos los partidos con representación firmen un compromiso de lucha contra el transfuguismo, con un código de conducta y medidas específicas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas. Asimismo, el PSOE pedirá a través de distintas iniciativas legislativas que el PP retorne al pacto antitransfugismo.



La vicesecretaria socialista ha condenado este tipo de prácticas y ha exigido a Guardiola el cese del consejero y los directores generales que decidieron quedarse tras la ruptura del pacto de gobierno. "Pedimos que cese a todos los implicados en este juego de traiciones políticas; entendemos la importancia de tener una nómina a final de mes, pero los principios y la palabra en política deben estar por encima de todo, cuando se antepone la nómina se está haciendo un daño irreparable a la política y a la democracia", ha relatado Pérez.



Por otro lado, ha recriminado a la Junta su negativa a aceptar fondos del Estado para la ampliación de plazas públicas gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil, cuyo reparto se realizará este martes en la mesa sectorial del Ministerio.



A su juicio, el Ejecutivo extremeño, en lugar de fortalecer y ampliar la red de plazas públicas, ha preferido optar por el modelo de ofrecer hasta 200 euros a las familias que lo soliciten para la escolarización de 0 a 3 años. Además, le ha recriminado que no votara a favor de la senda de estabilidad presupuestaria, "rechazando 136 millones de euros que vendrían a Extremadura en 2024 y 2025".



Para la dirigente socialista, los responsables de la Junta no creen en un modelo "público de calidad" y son "incapaces de gestionar con solvencia y eficiencia los recursos públicos". Así, a preguntas de los medios, Pérez ha realizado un balance del primer año de gobierno de Guardiola y ha mostrado su preocupación por "lo que está pasando en Educación y Sanidad", ámbitos en los que, en su opinión, se está llevando a cabo un "cambio de modelo".



"Cuando se trata de elegir entre los servicios públicos de calidad y la privada, siempre optan por la privada", ha criticado. Además, ha reprochado la "bacanal fiscal" en la región, por la rebaja de impuestos "a los que más tienen", dejando de ingresar más de 70 millones de euros la Junta.



Asimismo, ha asegurado que existe preocupación por la "inestabilidad política" en la región y ha recriminado al Ejecutivo que cuando tuvieron oportunidad de consensuar los presupuestos "no aprobaron ni una sola enmienda" de los socialistas.



"Era el mejor pacto de gobierno de toda España, decía Guardiola, y el resultado ha sido más insolidaridad, más desigualdad y menos ingresos", ha apuntado Pérez sobre el anterior acuerdo entre PP y Vox.



Por último, preguntada por la declaración este martes como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, la dirigente extremeña del PSOE ha indicado que "seguramente" se vaya a rechazar la propuesta de Fiscalía para que comparezca por escrito. "Sospecho que el juez Peinado quiere hacer paseo triunfal por la Moncloa, si puede entrar a puerta gayola mejor", ha concluido.