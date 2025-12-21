COPE
El PP dobla el resultado del PSOE en Mérida en el 21D

Los populares superan el 50% de los votos en grandes ciudades como Badajoz y Cáceres y vencen en feudos socialistas como Don Benito o Villanueva de la Serena

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el

1 min lectura

El Partido Popular ha doblado el resultado del PSOE en Mérida, uno de los grandes feudos socialistas en Extremadura. La capital extremeña, gobernada por el socialista Antonio Rodríguez Osuna con mayoría absoluta, ha visto cómo los populares han llegado a más de 11.700 votos, casi el doble de los poco más de 6.000 que ha obtenido el Partido Socialista.

Vuelco en las grandes ciudades

Este cambio de tendencia no se ha limitado a la capital autonómica. En otras grandes ciudades de la región, como Badajoz y Cáceres, los populares han superado el 50% de los votos, consolidando su victoria en la comunidad.

Además, el Partido Popular también se ha impuesto en otros municipios tradicionalmente socialistas, como Don Benito y Villanueva de la Serena, confirmando un vuelco en el mapa político extremeño.

