El PP pide al Gobierno que no indulte al hermano de Sánchez si termina siendo condenado

El PP ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno se comprometa a no indultar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en caso de ser condenado por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la Hacienda Pública.



Los populares impulsan esta iniciativa, que quieren que se debata en un pleno del Congreso, a raíz de las informaciones que publican varios medios de comunicación sobre las presuntas "prácticas fiscales fraudulentas" del hermano del presidente.



En la iniciativa parlamentaria, el PP cita como ejemplo de estas supuestas prácticas: simular la residencia fiscal fuera del territorio español para pagar menos de lo debido (como que resida en Portugal y trabaje en Badajoz) o un aumento patrimonial no acorde con la renta declarada.



Según el PP, estas "presuntas irregularidades y fraude fiscal" en las que habría incurrido el hermano del presidente obligan a "revisar y reforzar los controles que lleva a cabo la Agencia Tributaria para combatir esas prácticas fraudulentas".



Por ello, pide que se revisen las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2024 para controlar a quienes simulan su residencia en otros territorios para tributar menos y a aquellos contribuyentes "cuyos signos externos de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o de información financiera sean incoherentes con respecto a las rentas declaradas".



También reclama que se adopten las medidas necesarias para que recuperar íntegramente las "cantidades defraudadas" y que no se indulte a algún miembro del Gobierno o persona de su entorno familiar ante una eventual condena por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la Hacienda Pública.