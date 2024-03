"Ojalá que el material de Almendralejo no tenga nada que ver con una trama de corrupción"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha respondido este jueves en la Asamblea de Extremadura a la socialista Piedad Álvarez sobre las “noticias falsas” que, apunta el PSOE, se está inventando el Ejecutivo extremeño.

Es un asunto que viene a colación de las 800.000 mascarillas encontradas en el Palacio del Vino de Almendralejo, y de lo que se puso en conocimiento a la Guardia Civil.

Guardiola afirma que el gobierno anterior “parece que no sabe o no quiere contestar, y le hemos preguntado al ministerio y nos dice que no sabe cuál es el origen de este material”, para añadir que “ojalá que el material encontrando en Almendralejo no tenga nada que ver con una trama de corrupción y con contratos irregulares realizados en el peor momento de la pandemia”.

Guardiola también ha recordado, por cierto, unas declaraciones del exconsejero Vergeles (en COPE), en las que decía que veía bien que se hubiera puesto en conocimiento de la Guardia Civil, porque “no hay nada que ocultar”.

COPE te viene contando que decenas de miles de esas mascarillas corresponden a la empresa FCS Select, a la que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó cuatro contratos por más de 260 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas refleja en un informe que la contratación fue "bastante irregular", porque un porcentaje de las más de medio millón de mascarillas que se adquirieron eran defectuosas. Además, gran parte del material encontrado fue enviado por un fabricante chino, con "certificado falso", según la Agencia del Medicamento.