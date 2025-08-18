Muere un hombre en una salida de vía en la EX-214 en Villar del Rey
El accidente se produjo antes de las nueve de la noche
Mérida
1 min lectura
Un hombre ha fallecido este pasado domingo, día 17, en una salida de vía en la carretera EX-214, a la altura de la localidad pacense de Villar del Rey.
Una llamada al 112 de Extremadura minutos antes de las 21,00 horas alertó de este siniestro que se registró en el punto kilométrico 58 de esta carretera.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó un equipo del Punto de Atención Continuada de Alburquerque, una patrulla de la Guardia Civil y bomberos del Sepei.
