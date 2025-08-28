Moraleja da la bienvenida a la XXV Feria Rayana: el gran escaparate ibérico de cooperación transfronteriza
Más de un centenar de expositores de España y Portugal llenan de vida el parque fluvial Feliciano Vegas con gastronomía, artesanía, turismo y música
Mérida
2 min lectura
Moraleja se convierte desde hoy en el epicentro de la cooperación hispano-lusa con la inauguración oficial de la XXV Feria Rayana, un evento único en la península que reúne a más de un centenar de expositores de Extremadura y de la Región Centro y Beira Baixa de Portugal.
La cita arranca este jueves 28 de agosto a las 19:30 horas, en el recinto ferial del parque fluvial Feliciano Vegas, con la presencia de autoridades locales y lusas, que darán el pistoletazo de salida a cuatro intensas jornadas de cultura, economía y convivencia.
Un certamen con sello transfronterizo
La Feria Rayana está organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Moraleja y la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. Ambos municipios se alternan como sede, consolidándose como referentes en la cooperación entre Extremadura y la Beira Interior Sul de Portugal.
En esta edición, el programa gira en torno a la promoción de productos de calidad y sostenibilidad económica, con un marcado acento en la industria agroalimentaria, la artesanía, el turismo y la gastronomía.
Gastronomía, tradición y turismo
Entre los expositores destacan numerosos productores agroalimentarios que ofrecerán degustaciones y darán a conocer sus propuestas más innovadoras. A ello se suman:
De manera paralela a la feria, se celebran las II Jornadas Ibéricas de Turismo Interior, un espacio de debate y reflexión sobre el desarrollo de estrategias conjuntas para fortalecer la oferta turística rural y sostenible en la zona transfronteriza.
Cuatro días de encuentro y celebración
La XXV Feria Rayana promete ser un escaparate privilegiado para el impulso económico, cultural y social de la región, reforzando los lazos históricos entre Extremadura y Portugal.
📅 Cuándo: del 28 al 31 de agosto
📍 Dónde: Parque fluvial Feliciano Vegas, Moraleja (Cáceres)
Con la inauguración oficial prevista para esta tarde, Moraleja ya está lista para vivir una de las citas más esperadas del verano.