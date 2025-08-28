Moraleja da la bienvenida a la XXV Feria Rayana: el gran escaparate ibérico de cooperación transfronteriza

Moraleja se convierte desde hoy en el epicentro de la cooperación hispano-lusa con la inauguración oficial de la XXV Feria Rayana, un evento único en la península que reúne a más de un centenar de expositores de Extremadura y de la Región Centro y Beira Baixa de Portugal.

La cita arranca este jueves 28 de agosto a las 19:30 horas, en el recinto ferial del parque fluvial Feliciano Vegas, con la presencia de autoridades locales y lusas, que darán el pistoletazo de salida a cuatro intensas jornadas de cultura, economía y convivencia.

Un certamen con sello transfronterizo

La Feria Rayana está organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Moraleja y la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. Ambos municipios se alternan como sede, consolidándose como referentes en la cooperación entre Extremadura y la Beira Interior Sul de Portugal.

En esta edición, el programa gira en torno a la promoción de productos de calidad y sostenibilidad económica, con un marcado acento en la industria agroalimentaria, la artesanía, el turismo y la gastronomía.

Feria rayana en Moraleja

Gastronomía, tradición y turismo

Entre los expositores destacan numerosos productores agroalimentarios que ofrecerán degustaciones y darán a conocer sus propuestas más innovadoras. A ello se suman:

Muestras de artesanía con creadores de ambos lados de La Raya.

Demostraciones de maquinaria agrícola y forestal.

Talleres gastronómicos y actividades infantiles pensadas para toda la familia.

Conciertos y espectáculos culturales que animarán las noches moralejanas.

De manera paralela a la feria, se celebran las II Jornadas Ibéricas de Turismo Interior, un espacio de debate y reflexión sobre el desarrollo de estrategias conjuntas para fortalecer la oferta turística rural y sostenible en la zona transfronteriza.

Cuatro días de encuentro y celebración

La XXV Feria Rayana promete ser un escaparate privilegiado para el impulso económico, cultural y social de la región, reforzando los lazos históricos entre Extremadura y Portugal.

📅 Cuándo: del 28 al 31 de agosto

📍 Dónde: Parque fluvial Feliciano Vegas, Moraleja (Cáceres)

Con la inauguración oficial prevista para esta tarde, Moraleja ya está lista para vivir una de las citas más esperadas del verano.