COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Moraleja da la bienvenida a la XXV Feria Rayana: el gran escaparate ibérico de cooperación transfronteriza

Más de un centenar de expositores de España y Portugal llenan de vida el parque fluvial Feliciano Vegas con gastronomía, artesanía, turismo y música

Feria Rayana en Moraleja

Feria Rayana en Moraleja

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

2 min lectura

Moraleja se convierte desde hoy en el epicentro de la cooperación hispano-lusa con la inauguración oficial de la XXV Feria Rayana, un evento único en la península que reúne a más de un centenar de expositores de Extremadura y de la Región Centro y Beira Baixa de Portugal.

La cita arranca este jueves 28 de agosto a las 19:30 horas, en el recinto ferial del parque fluvial Feliciano Vegas, con la presencia de autoridades locales y lusas, que darán el pistoletazo de salida a cuatro intensas jornadas de cultura, economía y convivencia.

Un certamen con sello transfronterizo

La Feria Rayana está organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Moraleja y la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. Ambos municipios se alternan como sede, consolidándose como referentes en la cooperación entre Extremadura y la Beira Interior Sul de Portugal.

En esta edición, el programa gira en torno a la promoción de productos de calidad y sostenibilidad económica, con un marcado acento en la industria agroalimentaria, la artesanía, el turismo y la gastronomía

Feria rayana en Moraleja

Feria rayana en Moraleja

Gastronomía, tradición y turismo

Entre los expositores destacan numerosos productores agroalimentarios que ofrecerán degustaciones y darán a conocer sus propuestas más innovadoras. A ello se suman:

  • Muestras de artesanía con creadores de ambos lados de La Raya.
  • Demostraciones de maquinaria agrícola y forestal.
  • Talleres gastronómicos y actividades infantiles pensadas para toda la familia.
  • Conciertos y espectáculos culturales que animarán las noches moralejanas.   

    • De manera paralela a la feria, se celebran las II Jornadas Ibéricas de Turismo Interior, un espacio de debate y reflexión sobre el desarrollo de estrategias conjuntas para fortalecer la oferta turística rural y sostenible en la zona transfronteriza. 

    Cuatro días de encuentro y celebración

    La XXV Feria Rayana promete ser un escaparate privilegiado para el impulso económico, cultural y social de la región, reforzando los lazos históricos entre Extremadura y Portugal.

    📅 Cuándo: del 28 al 31 de agosto

    📍 Dónde: Parque fluvial Feliciano Vegas, Moraleja (Cáceres)

    Con la inauguración oficial prevista para esta tarde, Moraleja ya está lista para vivir una de las citas más esperadas del verano.

    Temas relacionados

    Lo último

    Herrera en COPE

    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera

    Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

    Programas

    Últimos audios

    Último boletín

    05:00H | 28 AGO 2025 | BOLETÍN

    Boletines COPE
    Tracking