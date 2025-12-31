Un miembro de la gestora del PSOE extremeño, en COPE: “Podemos estar en un ciclo bajo, pero no va a ser el caso del PASOK en Grecia"

El alcalde de Almendralejo y miembro de la gestora del PSOE de Extremadura, José María Ramírez Morán, ha analizado la situación del partido tras la debacle electoral que ha dejado a los socialistas con tan solo 18 escaños. Ramírez Morán, con una larga trayectoria en el partido, ha calificado el balance como excepcionalmente negativo. “Los resultados están ahí y no se puede decir otra cosa que son muy, muy, muy malos, ¿para qué vamos a andar con ningún paliativo?”, ha afirmado.

Las funciones de la gestora

Ramírez Morán ha explicado que la comisión gestora, de la que forma parte desde Nochebuena, sustituye de manera temporal a la ejecutiva regional. Ha aclarado que aceptó el cargo por tratarse de una “situación excepcional” y con el objetivo de “poner el granito de arena”. La gestora tiene dos funciones fundamentales: administrar el día a día del partido a nivel regional y, la más importante, preparar el próximo congreso extraordinario.

Este congreso será el encargado de elegir a una nueva secretaría general para el PSOE extremeño. El proceso, según ha detallado, durará “mínimo 3 o 4 meses”, dependiendo de si se presentan varias candidaturas y es necesario celebrar primarias. “Cuando se realice ese congreso regional, en ese momento se disuelve la comisión gestora y entra a funcionar la nueva ejecutiva regional”, ha señalado, que ya tendrá funciones a largo plazo y de definición de la línea estratégica del partido.

Un resultado “histórico en lo malo”

Sobre los comicios del pasado 21 de diciembre, Ramírez ha reconocido que, aunque las encuestas preveían una bajada, el PSOE se ha ido “a la parte más baja de la horquilla”. Ha calificado el resultado de “histórico en lo malo” y ha identificado a dos claros triunfadores en la noche electoral: Vox y Unidas por Extremadura.

En su análisis, también ha valorado el papel del Partido Popular. Aunque han ganado las elecciones, considera que no han alcanzado su principal objetivo. “Me imagino que el objetivo era conseguir una mayoría absoluta para estar tranquilo y no depender de Vox, y ese resultado no ha salido, por lo tanto, tampoco creo que sea para tirar cohetes”, ha opinado.

Preguntado por la opinión del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que apunta a la dirección nacional del partido en Madrid como una de las causas, Ramírez Morán se ha mostrado de acuerdo en que es un factor determinante. “Está claro que eso influye, la situación nacional”, ha asegurado, y ha calificado a Ibarra como “una voz autorizada” que realiza análisis “muy pensados”.

Futuro del partido y pactos

Pese a la dureza del resultado, Ramírez Morán cree en la capacidad de recuperación del partido. “Siempre hemos salido adelante. Yo creo que hay ciclos y podemos estar en un ciclo bajo, pero no va a ser el caso del PASOK en Grecia, ni mucho menos”, ha defendido. En su opinión, el partido tiene por delante un “trabajo inmenso” de reacción que deberá liderar la futura ejecutiva regional.

Finalmente, ante la nueva aritmética parlamentaria, ha afirmado que “lo lógico y normal es que el Partido Popular y Vox lleguen a un acuerdo”, ya que juntos suman el 60% del peso político en la región. Ha explicado que, si fuera necesario, la gestora consultaría con el grupo parlamentario para fijar una posición, aunque considera que un pacto entre las derechas hará que esa decisión sea “intrascendente”.