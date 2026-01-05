Mezcla de emociones entre los venezolanos afincados en Extremadura tras la caída de Maduro: "Ojalá sea el principio del fin de la pesadilla"

"Incertidumbre" es la palabra que mejor define el estado de ánimo de los más de 1700 venezolanos que residen en Extremadura. Buena parte de ellos, como expresa Darwin, trabajador en Almendralejo, ruegan por que "sea, por fin, el principio del fin de esta pesadilla" con la que han convivido durante años quienes han tenido que huir de su país . En las últimas horas han experimentado una montaña rusa de sentimientos.

Preocupación por el discurso de EEUU

La alegría inicial por la caída del dictador dio paso a la inquietud tras el "discurso de Estados Unidos": "Realmente nos preocupó muchísimo, ya que no habló absolutamente nada de la libertad de Venezuela", explica Darwin. La preocupación, compartida en familia, es que el foco se desvíe hacia otros intereses: "El 80% de su declaración fue refiriéndose a la deuda que tiene Venezuela con Estados Unidos a nivel de petróleo".

Una visión similar comparte Marian, una conocida guía turística venezolana afincada en Plasencia. Aunque para ella "genera cierta tristeza que haya tenido que venir un gobierno extranjero a sacar al dictador", también considera que "era casi la única alternativa". Tras muchos intentos fallidos desde dentro, afirma que "llega un momento en que tú dices, bueno, quizás esta sea la única salida".

La liberación de los presos políticos, una prioridad

Mirando al futuro, Marian subraya una demanda que considera clave para Venezuela: "Por favor, rápidamente liberen a los presos políticos, porque si no, nada de todo este proceso tan terrible y traumático tiene justificación", reclama. En su opinión, este debe ser el primer paso para iniciar la restitución de derechos en el país.

A nivel político, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aún no se ha pronunciado públicamente sobre un asunto que afecta de forma directa a los 1700 venezolanos que viven en la región.