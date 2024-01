La Junta plantea una solución para que la UE dé el visto bueno al regadío: un trasvase Tajo-Guadiana

El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ha lamentado que sin informe medioambiental positivo de la Unión Europea no hay solución al proyecto de regadío en Tierra de Barros, aunque ha planteado como alternativa el trasvase de agua del río Tajo al Guadiana o una toma directa desde este segundo río a la presa de Alange (Badajoz).



"Es imposible empezar las obras y cualquier actuación sin el visto bueno de la Comisión Europea", pues "aunque tuviéramos capacidad económica" para hacerlo con fondos "propios", se infringiría la normativa europea. "Rezo todos los días para que el informe sea positivo", pero en caso de ser negativo "difícilmente se podría arbitrar un nuevo proyecto, pues el condicionante fundamental es la escasez de agua".



En este sentido, ha comentado que el cauce de la presa de Alange ha bajado "bastante" en los últimos tres o cuatro años, y como solución ha propuesto a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, que autorice un trasvase de agua del río Tajo al Guadiana, o una toma directa de esta segundo río a la presa de Alange.



No obstante, ha afeado que las imposiciones medioambientales "prefieren que se vierta agua al Tajo por la presa de Alcántara (Cáceres), que da directamente a Lisboa, y que se vierta agua que va a alimentar 180.000 hectáreas en Portugal", mientras que en este caso "no nos permiten 15.000 hectáreas".



"Agua hay, el problema es que está mal repartida", pues la presa de Alqueva (Portugal) almacena "casi el 50 por ciento de todas las presas de la cuenca del Guadiana", ha justificado.



En su opinión se necesitarán cambios en Bruselas y Madrid "con respecto a la prioridad de la supervivencia de personas y la fijación de población en el territorio rural por encima de dogmas medioambientales absurdos".