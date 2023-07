La Junta de Extremadura usará la IA para estudiar la demanda y oferta de empleo en tiempo real

El nuevo gobierno de la popular María Guardiola se apoyará en la Inteligencia Artificial (IA) para estudiar la demanda y la oferta de empleo en Extremadura en tiempo real y diseñar un plan director de empleo en la región "muy de la mano de las empresas".



El nuevo consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha hecho hoy este anuncio en la rueda de prensa en la que ha analizado los datos regionalizados de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre del año y publicados este jueves por el INE.



Tras recordar algunos retos del nuevo gobierno de la Junta, como la modernización del tejido productivo mediante la transformación digital o hacer de la región una aliada de autónomos y empresas, Santamaría ha precisado algunas medidas que llevará a cabo su departamento como la aprobación de una tarifa cero para autónomos, la simplificación administrativa o el impulso de un plan director para crear empleo en sectores estratégicos.



"Lo que no se puede medir no se puede gestionar", según el nuevo consejero, quien ha destacado las posibilidades que abre la IA para estudiar en tiempo real la demanda y la oferta de empleo o la distancia que debe contemplar un trabajador para aumentar su empleabilidad.



En ese sentido, Santamaría ha reconocido que hasta ahora, "desgraciadamente", se trabajaba a veces con datos que no estaban actualizados y ha explicado que la IA "puede procesar datos que una persona tardaría años" y ofrecer fotografías de la oferta y la demanda en tiempo real, como ya hacen, ha dicho, algunas comunidades autónomas.



A su juicio, la competencia de empleo tiene que estar unida a la de economía, como ocurre con el actual organigrama de la Junta, ya que "la formación para el empleo tiene que estar dirigida hacia lo que demandan las empresas", tanto las grandes, las medianas y las pequeñas.EFE