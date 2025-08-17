Incendio en Jarilla: levantan evacuaciones en algunas zonas, pero Hervás y otras localidades siguen bajo amenaza

El avance del incendio de Jarilla, continúa marcando el pulso de la comarca. En su última comunicación, realizada a las 21:00 horas, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha confirmado que la situación presenta luces y sombras: mientras unas poblaciones recuperan cierta tranquilidad, otras permanecen bajo medidas de seguridad estrictas.

En Casar de Cáceres, concretamente en Viñas de la Mata, la evacuación ha decaído, permitiendo que los vecinos regresen a sus hogares. También en Casas del Monte y en Segura de Toro se ha levantado el confinamiento, aunque con una advertencia clara: las piscinas naturales no deben ser utilizadas por visitantes externos, con el objetivo de reducir el tráfico en las carreteras y no entorpecer las labores de los equipos de extinción.

La otra cara de la moneda está en Hervás, que continúa confinada, al igual que la urbanización Cuartos de Baño, en Aliseda. Además, persisten las evacuaciones en las casas diseminadas de Hervás, así como en los municipios de Rebollar y Gargantilla, donde la amenaza de las llamas sigue siendo demasiado alta.

Las autoridades insisten en que la emergencia está en constante evolución y piden a la ciudadanía que actúe con prudencia, siguiendo únicamente la información oficial. El incendio, que ya ha obligado a desalojar y confinar a miles de personas, mantiene en vilo a toda la región mientras los equipos trabajan sin descanso para frenar su avance.