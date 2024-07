Impresionantes imágenes del Miura de 640 kilos con el emeritense Miguelín Murillo en Pamplona

Tensión y nervios en la Plaza de Toros de Pamplona el 14 de julio cuando el primer toro de la tarde puso en serios aprietos al banderillero Miguelín Murillo. El imponente toro, de nombre "Estornino", hizo contacto con el banderillero extremeño tras el tercio de banderillas.

Ha sido un par de mucha exposición; me he sentido muy torero en estas plazas, que es donde uno tiene que tirar hacia adelante. Casi me da un beso, comentó Miguelín Murillo en declaraciones al canal OneToro después del incidente.