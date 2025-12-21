Guardiola llama a llenar las urnas de "esperanza y dignidad" en un "día histórico" para Extremadura

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado este domingo como un "día histórico" para la región. Tras ejercer su derecho al voto, ha hecho un llamamiento a los extremeños para que acudan a las urnas "con libertad, con mucha ilusión y con convencimiento" para decidir el futuro de los próximos cuatro años.

Guardiola ha destacado que en esta jornada los protagonistas son "todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo" y las personas que trabajan "para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo". Por ello, ha insistido en su "llamamiento a la participación" para "llenar las urnas de toda Extremadura de mucha esperanza y de dignidad".

Ha hecho un llamamiento a la participación para "llenar las urnas de toda Extremadura de mucha esperanza y de dignidad"

Un día "doblemente" histórico

En sus declaraciones, la candidata popular ha confesado que para ella la jornada es "doblemente" histórica, ya que además de acudir como candidata, acompaña a su hijo, que vota por primera vez. "Es un día histórico que voy a recordar", ha afirmado, mostrándose "tranquila y confiada" por "la tranquilidad del trabajo bien hecho".

00:00 Volumen Cerrar Guardiola ha votado en Cáceres

En este sentido, ha expresado su confianza en que los extremeños "valoren y avalen el trabajo" que ha realizado su formación. Guardiola ha reiterado su disposición a "hablar con todo el mundo siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura".

Construir una Extremadura mejor

Al ser preguntada sobre si su objetivo es "enterrar al socialismo", Guardiola ha replicado: "Yo no vengo a enterrar a nadie, vengo a salvar, a construir, a mejorar". Ha defendido que su propósito es ofrecer "una Extremadura mejor", una región "que tiene un potencial enorme" y que necesitaba "impulso, ganas y políticas adecuadas".

No vengo a enterrar a nadie, vengo a salvar, a construir, a mejorar" María Guardiola Candidata del PP a la Junta de Extremadura

Finalmente, María Guardiola ha querido agradecer la labor de los interventores y apoderados del Partido Popular, de los miembros de las mesas electorales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que velan por la normalidad de la jornada, así como el trabajo de los medios de comunicación.