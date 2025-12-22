Guardiola gana en Extremadura, pero pierde 9.000 votos

María Guardiola ha revalidado este domingo su victoria al frente del Partido Popular en Extremadura, pero el resultado deja una doble lectura: aunque se impone con claridad y más del 43% de los votos, pierde alrededor de 10.000 apoyos respecto a las últimas autonómicas y se queda nuevamente sin la mayoría absoluta para gobernar en solitario.

La candidata del PP ha calificado el resultado como una victoria “incontestable”, al obtener 29 escaños en la Asamblea, cuatro menos de los 33 necesarios para la mayoría absoluta, y once más que el PSOE, que se queda con 18 diputados. Sin embargo, el triunfo llega tras un adelanto electoral que no le permite despejar el escenario de bloqueo político que motivó la convocatoria.

Guardiola ha defendido que el mensaje de las urnas es “claro” y ha anunciado la apertura inmediata de una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para formar “lo antes posible” un gobierno “estable”. “Que no quepa ninguna duda de que vamos a seguir liderando el cambio iniciado en 2023”, ha proclamado ante militantes y simpatizantes reunidos en Mérida.

Pese a perder unos 11.000 votos y lograr solo un escaño más que en la pasada legislatura, la líder ‘popular’ ha asegurado que el adelanto electoral “ha merecido la pena” porque, ha dicho, “siempre lo es dar la voz a los ciudadanos”. En su discurso, ha puesto el acento en la amplia distancia con el PSOE, recordando que los socialistas gobernaban con mayoría absoluta hace apenas tres años.

De cara a la investidura, Guardiola ha confirmado que se presentará y que iniciará los contactos por el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien ya la ha llamado para felicitarla, y después con Vox, tercera fuerza política. Sobre este último partido, ha señalado que aún no ha recibido ninguna llamada y ha pedido a su líder nacional, Santiago Abascal, que haga una “lectura sosegada” de los resultados y “favorezca el cambio y no bloquee Extremadura”.

La presidenta en funciones ha trasladado parte de la responsabilidad al resto de grupos parlamentarios, a los que ha instado a decidir “si ponen por delante sus siglas o ponen por delante a Extremadura”. “Ellos tendrán que dar explicaciones a sus votantes si siguen bloqueando esta región”, ha advertido.

Extremadura ha celebrado por primera vez unas elecciones autonómicas en solitario tras el adelanto decidido por Guardiola al no poder aprobar los presupuestos de 2026. Ahora, su hoja de ruta pasa por asegurar la investidura y volver a llevar unas cuentas públicas al parlamento regional.

Preguntada por una posible repetición electoral, la líder del PP ha evitado pronunciarse y ha insistido en que su único objetivo es “que esta situación de bloqueo termine cuanto antes” para “seguir impulsando las políticas que están dando los mejores resultados de la historia de Extremadura”.