Grito de auxilio desde el Hospital de Llerena: no al desmantelamiento de sus servicios

El Hospital Comarcal de Llerena enfrenta una situación crítica que ha llevado a la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena a denunciar el virtual desmantelamiento de sus servicios. Esta organización ha convocado una protesta en la localidad pacense para el próximo sábado 15 de junio, buscando una respuesta efectiva a sus demandas.

Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la plataforma, ha expresado su preocupación en COPE:

No vemos que el hospital funcione correctamente. He buscado en redes sociales otros hospitales de la región que tengan el mismo problema que el nuestro, pero no existen. Todos han visto aumentadas sus carteras, en el hospital de Llerena no. No vemos aquí mejoras, simplemente ha aumentado alguna consulta, pero incluso esas consultas no coinciden con las estadísticas que nos dan. Vemos pasillos vacíos.