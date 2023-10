El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ha concedido este miércoles una entrevista a COPE Extremadura, donde ha repasado, con Javi Moreno, los asuntos más candentes de la actualidad que compete a su cargo. Y lo ha hecho dejando titulares. Entre ellos, la fecha de apertura de la fábrica de diamantes de Trujillo: "Estará en marcha a principios de 2025".

Sin embargo, la "realidad" que suponen proyectos como el de Diamonds Foundry no es la misma para todas esas iniciativas que pretenden invertir en Extremadura: "hay primeras piedras que, seguramente, no tenían muchos papeles detrás". Aunque, el consejero asegura que trabaja de manera ecuánime con todos ellos y que todos son bien acogidos.

También se ha pronunciado sobre la Plataforma Logística de Badajoz y su falta de electricidad para acoger nuevos proyectos. Santamaría, se mantiene: "a día de hoy no hay electricidad para acoger nuevos proyectos (...) no me desdigo, yo nunca he dicho que ninguna empresa se hubiese perdido por este problema".

Santamaría también ha valorado la comentada Tarifa Cero, que pretende favorecer a nuevos autónomos. Asegura que, por el momento, son 5.000 las solicitudes que se han recibido.