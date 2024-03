¿Se eliminará la figura del juez de paz en los pueblos de Extremadura?

El Gobierno de España ha aprobado dos anteproyectos de ley orgánica de reforma de la Justicia que, entre otras medidas, crean los tribunales de instancia para sustituir a los unipersonales, además de oficinas en todos los municipios más pequeños para reemplazar a los actuales juzgados de paz. En nuestro país existe unos 7.700 y muchos de ellos están en nuestra región.

La idea es crear oficinas de Justicia en los municipios más pequeños que reemplazarán a los actuales juzgados de paz que existen en todas las localidades de España. Estas oficinas tendrán más competencias con el fin de que no ocurra como hasta ahora, que los titulares de esos pequeños órganos ejerzan funciones por encima de las que establece la ley.

Se trata de localidades pequeñas para que puedan acceder al servicio público de Justicia en igualdad de condiciones que las grandes ciudades. La idea del gobierno es crear puntos de contacto de los ciudadanos para que puedan realizar trámites procesales y judiciales desde su propia localidad sin tener que trasladarse hasta donde esté ubicado el tribunal de instancia correspondiente.

¿Qué funciones tiene el juez de paz en nuestros pueblos?

Un juez de paz, no tiene conocimientos de derecho y no pertenece a la carrera judicial, pero es la autoridad responsable de evitar y juzgar aquellos comportamientos y actuaciones que alteren la paz en una localidad, de acuerdo con las competencias y procesos establecidos en la Ley. Se localizan en aquellos pueblos donde no hay un juzgado de primera instancia, por lo que es el juez de paz el responsable de llevar a cabo las funciones jurisdiccionales correspondientes.

Su principal cometido: Los jueces de paz deben sancionar aquellas conductas que trastornen la buena convivencia entre ciudadanos de una zona. Es decir, litigios leves, de poca gravedad, como pueden ser insultos, amenazas o coacciones en la localidad. También se encargan de celebrar juicios verbales en los que haya reclamaciones de dinero por debajo de los 90 euros.

¿Qué requisitos debe tener una persona para ser juez de paz?

Ser mayor de edad, ser español/a, residir en la localidad de la que va a encargarse de su jurisdicción,no puede haber sido condenado por ningún delito doloso y no tener ninguna de las causas de incapacidad para ejercer el puesto.