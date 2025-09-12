Educación y empresas de autobuses se reúnen para intentar desbloquear la crisis del transporte escolar

Mercedes Vaquera, en una comparecencia ante los medios, este viernes

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura mantiene este viernes una reunión con las empresas de transporte escolar que no han presentado ofertas de licitación, por lo que hay decenas de rutas que se han quedado sin cubrir en este inicio de curso escolar.

La consejera Mercedes Vaquera ha recordado que estas compañías “deben cumplir” con la resolución que fija precios, plazos y rutas, con carácter de obligado cumplimiento.

Vaquera ha subrayado que la prioridad es restablecer cuanto antes el transporte en los centros de educación especial y recuperar la normalidad en este servicio esencial.

Además, ha adelantado que el próximo martes se aprobarán ayudas para las familias afectadas, con una compensación de 0,26 euros por kilómetro, con el fin de facilitar los desplazamientos mientras persista la incidencia.

La consejera ha remarcado la predisposición al diálogo y ha asegurado que el Gobierno trabaja para que ninguna familia asuma costes adicionales y que el servicio se normalice lo antes posible.

Hay que recordar que la justicia denegó las medidas cautelares que pedía la Junta para que las empresas operarán en sus rutas escolares.