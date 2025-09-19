Coria ya tiene bandera: un león dorado y castillos rojos marcarán la nueva identidad de la ciudad

Coria da un paso histórico en la construcción de su identidad colectiva. El Ayuntamiento ha presentado el diseño de la que será la futura bandera municipal, un símbolo largamente esperado que, tras superar los trámites administrativos, ondeará en edificios oficiales, espacios públicos y actos institucionales.

La presentación ha tenido lugar en rueda de prensa este viernes, 19 de septiembre de 2025, con la presencia de la alcaldesa, Almudena Domingo Pirrongelli, y parte de su equipo de gobierno.

Una bandera para la historia

Hasta ahora, Coria contaba con un escudo heráldico que resumía su trayectoria histórica, pero carecía de un estandarte oficial que la representara de manera visual y simbólica.

Según destacó la alcaldesa, “durante años, Coria ha contado con un escudo heráldico que recoge su historia y su identidad. Sin embargo, la ciudad no disponía de una bandera oficial que la representara en actos institucionales y eventos públicos”.

El proceso no ha sido improvisado: el Ayuntamiento inició un procedimiento formal en colaboración con la Sociedad Española de Vexilología, la entidad de referencia nacional en materia de diseño y adopción de banderas.

Gracias a su asesoramiento, el municipio ha logrado un diseño que cumple con criterios técnicos, históricos y vexilológicos, garantizando que el nuevo símbolo sea coherente con la tradición y, a la vez, moderno en su concepción.

Cómo es la nueva bandera de Coria

La bandera que pronto ondeará en la ciudad se caracteriza por:

Paño rectangular de proporciones 3:2, en color rojo carmesí.

Un león rampante coronado en el centro, de color oro.

Cuatro castillos amarillos con puertas y ventanas rojas, situados en el ángulo superior del asta y el ángulo inferior del batiente, en una disposición de 1-2-1.

Este diseño parte del escudo oficial de Coria, pero resalta sus elementos más representativos. El simbolismo de los colores y figuras. El rojo carmesí evoca la relación histórica de Coria con el Reino de León y la figura del emperador Alfonso VII. El león coronado, en el centro, simboliza la fuerza, el orgullo y la relevancia estratégica que la ciudad mantuvo durante la Edad Media. Por su parte, los castillos hacen referencia a la vinculación de Coria con el Reino de Castilla, además de aportar equilibrio visual al conjunto.

Bandera de Coria

Un símbolo con futuro

Tras la aprobación inicial en el pleno municipal del pasado miércoles, la bandera será ahora remitida a la Junta de Extremadura para su validación definitiva y su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Una vez completado este paso, Coria podrá utilizar su estandarte en eventos culturales, representaciones simbólicas y actos institucionales.

La alcaldesa quiso agradecer de manera especial la colaboración de la Sociedad Española de Vexilología, así como la implicación de los técnicos municipales y la ciudadanía, que ha mostrado interés y apoyo durante todo el proceso.

“La bandera que hoy presentamos no es solo un diseño, es un símbolo de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Una ciudad con historia, con valores y con orgullo de pertenencia”, destacó Almudena Domingo.

Con este paso, Coria se suma a la lista de ciudades españolas que han consolidado su identidad institucional y cultural con símbolos propios reconocidos oficialmente. La expectativa es que, en pocos meses, el nuevo estandarte ondee en la Plaza de San Pedro y en todos los espacios donde la ciudad quiera reafirmar su identidad.