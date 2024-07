Consejos para ahorrar energía durante la ola de calor en Extremadura

Con el calor del verano, el consumo energético en los hogares puede dispararse, especialmente en regiones como Extremadura. Desde Gana Energía, se proponen estrategias prácticas para ayudar a los usuarios a ahorrar en su factura de la luz, mientras mantienen sus hogares frescos y confortables.

1. Acabar con el “consumo fantasma”

Antes de salir de vacaciones, es crucial asegurarse de que todos los electrodomésticos de la residencia habitual estén completamente apagados y no solo en stand by. El consumo fantasma puede representar hasta un 12% del consumo energético del hogar. Apagar completamente la televisión, cargadores de móvil, routers y ordenadores, y bajar el diferencial de los electrodomésticos no esenciales puede marcar una gran diferencia.

2. Alternativas al aire acondicionado

El aire acondicionado es uno de los principales responsables del aumento de la factura eléctrica en verano. Se recomienda priorizar el uso de ventiladores de techo o pie, que son más eficientes en términos energéticos. Estos dispositivos pueden generar corrientes de aire que refrescan la casa de manera efectiva, reduciendo significativamente el consumo de electricidad.

3. Ventilación y aislamiento del hogar

Para minimizar el uso de aire acondicionado, es aconsejable ventilar el hogar durante las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando las temperaturas son más frescas. Además, aislar las entradas de luz y calor mediante persianas, cortinas o toldos puede ayudar a mantener el interior de la vivienda más fresco. Esto reduce la necesidad de recurrir a fuentes artificiales de aire frío y contribuye al ahorro energético.

4. Consumo responsable del aire acondicionado

Si el uso del aire acondicionado es inevitable, se pueden seguir algunos consejos para un consumo más eficiente:

Evitar la exposición directa al sol del aparato.

Mantener la temperatura entre 24°C y 26°C en modo ECO.

Programar horarios para su uso y aprovechar las horas más económicas en caso de tarifas con discriminación horaria.

Limpiar los filtros regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo.

5. Ajustar la potencia eléctrica contratada

Muchas personas desconocen que ajustar la potencia eléctrica contratada puede resultar en un ahorro significativo. Reducir un tramo de potencia puede suponer un ahorro de entre 50 y 60 euros anuales. Una forma sencilla de verificar si se tiene la potencia adecuada es conectar todos los electrodomésticos simultáneamente y comprobar si saltan los plomos.

Revisar las facturas para identificar posibles costos adicionales, como servicios de mantenimiento y cláusulas de modificación de precios al renovar el contrato, también puede ayudar a reducir el recibo anual.

Extremadura y la Energía

En Extremadura, donde las temperaturas veraniegas pueden ser extremas, seguir estos consejos no solo ayudará a reducir el gasto energético, sino también a contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Implementar estas prácticas puede hacer que los hogares sean más eficientes y económicos, mejorando la calidad de vida de los extremeños.