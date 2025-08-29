La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural asume política demográfica y poblacional

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, celebrado en Hervás

La competencia de política demográfica y poblacional, cuya coordinación pertenecía a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha sido trasladada a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural por "razones de eficacia, eficiencia y una mayor coordinación".

Según el decreto de modificación publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ejercerá las competencias en materia de agricultura y ganadería, diversificación y formación del medio rural, conservación de la naturaleza y áreas protegidas y evaluación y protección ambiental.

También dedicará su trabajo en materia de planificación y coordinación hídrica, industria, energía y minas, y competencias en materia de sociedades cooperativas y laborales.

Por otra parte, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ejercerá las competencias en materia de ordenación y gestión forestal, cinegética y piscícola, prevención y extinción de incendios forestales, infraestructuras del medio rural y regadíos y de política demográfica y poblacional.

Así mismo, trabajará en competencias de materia de fomento y protección en el ámbito de la tauromaquia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras consejerías en materia de interior y de patrimonio cultural.

El Decreto de la Presidenta 6/2025, de 28 de agosto, modifica el artículo segundo, párrafo quinto, del Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, en lo que se refiere a las competencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

De igual manera, modifica el artículo segundo, párrafo undécimo, de dicho Decreto, relativo a las competencias de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural