El Club Magic Extremadura ha logra la medalla de bronce en el Campeonato de España de División de Honor
Porque Extremadura es deporte
Mérida - Publicado el
1 min lectura
El Club Magic Extremadura ha firmado una gesta en el Campeonato de España de División de Honor, logrando la medalla de bronce tras vencer al líder, el Duobeniaján Costa Cálida de Murcia, por 3,5 – 2,5. El equipo extremeño partía en cuarta posición y necesitaba una carambola para subir al podio, algo que consiguió gracias a su triunfo y a la derrota del Oromana de Sevilla frente al Jaime Casas de Aragón. Con este éxito, el Magic celebra veinte años de presencia en la élite del ajedrez español.
Porque Extremadura es deporte.
"De nuevo, hemos constatado que España no está preparada para situaciones extremas y que la gestión nacional deja mucho que desear"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h