El Club Magic Extremadura ha logra la medalla de bronce en el Campeonato de España de División de Honor

El Club Magic Extremadura ha firmado una gesta en el Campeonato de España de División de Honor, logrando la medalla de bronce tras vencer al líder, el Duobeniaján Costa Cálida de Murcia, por 3,5 – 2,5. El equipo extremeño partía en cuarta posición y necesitaba una carambola para subir al podio, algo que consiguió gracias a su triunfo y a la derrota del Oromana de Sevilla frente al Jaime Casas de Aragón. Con este éxito, el Magic celebra veinte años de presencia en la élite del ajedrez español.

