Calma tensa en el PP que mantiene la esperanza de llegar al escaño 33

Calma tensa en el Hotel Mérida Medea de la capital extremeña, que servirá de cuartel general al Partido Popular en la noche electoral. El enorme despliegue de medios, nunca antes visto en unas Elecciones Autonómicas, augura una noche de alto voltaje para los populares.

La caída de la participación, que ha bajado más de un 6% respecto a 2023, apunta a debacle socialista, lo que podría abrir las opciones del PP para llegar a los 33 diputados que marcan la mayoría absoluta.

Los populares se muestran confiados de obtener un buen resultado y, seguro, sumar más que las izquierdas. La duda sigue estando en si lograrán superar la barrera de la absoluta.

Pasadas las 18.30h, la candidata popular y presidenta extremeña, María Guardiola, ha llegado al hotel Mérida Medea, donde ya espera el arranque del escrutinio.