Almendralejo acoge la gala de entrega de los premios de gastronomía y turismo 'A Cuerpo de Rey'

El emblemático programa radiofónico 'A Cuerpo de Rey', que se emite a diario en COPE Extremadura, como una sección dentro de Herrera en COPE, entrega este jueves sus galardones anuales como reconocimiento a aquellas personas, empresas o Instituciones que hayan destacado por su aportación al turismo y la gastronomía de la región.

Los premiados serán elegidos durante el transcurso de una gala que estará presentada por el comunicador de COPE Javi Moreno, el colaborador del programa Jaime Ruiz Peña y los periodistas Celia Lafuente, Loli López y Blás Sánchez.

'A Cuerpo de Rey' lleva más de 15 años difundiendo y promocionando los sectores de la gastronomía y el turismo y está considerado como el programa líder de la radio extremeña por su destacada audiencia. Además, su contenido marca referencia y crea tendencia en ambos sectores de la economía regional.

En esta ocasión la gala de entrega de estos premios se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa de Catering La Gran Familia, situada en el Polígono Industrial de Almendralejo, a partir de las 19 horas, y la elección de este lugar es un homenaje a la 'Gran Familia' que conforman ya los oyentes, clientes y colaboradores de la COPE en Extremadura y su compromiso, cada vez mayor, con el turismo y la gastronomía de Extremadura.

Los premiados se darán a conocer durante el transcurso de la gala ya que serán elegidos allí mismo por los propios asistentes al acto, de entre los 4 nominados previamente, para cada una de las categorías:

CATEGORÍAS Y FINALISTAS:

Mejor Producto Extremeño:

· Tomate frito APIS

· Quesos Rufino

· Vino Señorío de Orán Crianza Selección Barrica

· Aceite 'Texturas ECO', de la cooperativa Virgen de la Estrella

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mejor Restaurante:

· La Alberca, de Trujillo

· Agallas, de Mérida

· Sanxenso, de Badajoz

· La taberna de Noa, de Fuentes de León

Mejor Destino Turístico:

· Plaza Alta de Badajoz

· Ruta senderista Garganta del Fraile, de Monfragüe

· Llerena y la Campiña Sur

· Vía verde de la Plata: Plasencia / Montemayor

Mejor Iniciativa Turística:

· Semana gastronómica de Extremadura de El Corte Inglés

· Representación popular: El alcalde de Zalamea

· Festival Stone & Music, de Mérida

· Hotel Casa Pizarro, de Cáceres

Premio Mejor Trayectoria:

· Ángel Pacheco, presidente de Cooperativas Agroalimentarias

· Juan Barrero, dueño de Bodegas Santa Marina

· Manuel Gil, dueño del restaurante Las Barandas

· Elena Diéguez, ex presidenta de AECERIBER

PREMIO ESPECIAL

-El Premio Especial 'Estrella' es el único de los galardones en el que no hay finalistas y es otorgado directamente por COPE Extremadura y el jurado de los premios a una personalidad que haya destacado en su vida profesional o personal por la defensa del turismo y la gastronomía extremeña. El nombre del galardonado para esta edición también se dará a conocer durante el desarrollo de la gala.

AGRADECIMIENTOS

Esta IV edición de los Premios “A Cuerpo de Rey” cuenta con el patrocinio y la colaboración de la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, Automoción del Oeste, Lonchiber, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres, Iberdoex, Jacoliva, D.O. Torta del Casar, D.O. Dehesa de Extremadura, catering La Gran Familia, Cultura en mis Tacones, Ternera de Extremadura, Corderex, D.O. Ribera del Guadiana y Wagyu Ibérico.