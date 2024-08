La actuación de la Guardia Civil en Fregenal abre el debate: ¿Qué se debe hacer?

Lo ocurrido en Fregenal de la Sierra el pasado sábado, cuando un individuo, cuchillo en mano, amenazó a dos guardias civiles antes de atrincherarse durante horas en casa, ha abierto el debate.

En las imágenes, que se hicieron rápidamente virales, se ve a este hombre en actitud violenta y amenazante, dirigiéndose a los agentes que reculan sin oposición. Actitud que fue criticada por ciertos sectores en redes sociales.

?? VÍDEO: Se hacen virales las imágenes del individuo que tiene a Fregenal (Badajoz) en vilo



? Se ha atrincherado con sus padres en el domicilio



August 24, 2024

Abierta la polémica, en COPE Extremadura nos hemos preguntado qué deben hacer los agentes en situaciones de este tipo, porque no es la primera vez que se hacen virales imágenes similares.

Según AIGC (Asociación Independiente de Guardias Civiles) el principal problema es que no existe un protocolo claro. Si el individuo no acomete contra el agente, no está claro cuándo y cómo se puede disparar contra él. Su portavoz Francisco Sánchez asegura que debe haber un "protocolo claro", que conozcan ellos, pero también "los malos" y el resto de la sociedad.

Esa falta de protocolo implica que el agente, cuando se enfrenta a una situación así, se piense dos veces cómo actuar. Hay compañeros, dice Sánchez, que se han pasado años en los tribunales para justificar por qué dispararon.

Por tanto, y en definitiva, tanto AIGC como otras asociaciones de la Guardia Civil reclaman un protocolo claro, además de considerar la suya como profesión de riesgo.