Vuelve el Carnaval a Plasencia

La comparsa placentina "Me Río De Janeiro", los hosteleros instalados en el Rincón de San Esteban y el Ayuntamiento de Plasencia han unido esfuerzos para tratar de recuperar las actividades del carnaval en la capital del Jerte.



Así, a la programación que desde hace unos años ofertaban los bares y restaurantes de San Esteban, como chirigotas, pasacalles y concursos de disfraces, se unirá el próximo 26 de febrero un desfile de comparsas que reunirá a más de doscientas personas.



El edil de Interior, David Dóniga, y la responsable de Me Río De Janeiro, Raquel Sánchez, han presentado este jueves en rueda de prensa los detalles de lo que han denominado "la recuperación definitiva de los carnavales placentinos".



La intención es que, con los años, la ciudad pueda ofrecer un carnaval parecido al que se desarrolla en las localidades cercanas de Navalmoral de la Mata o Jaraíz de la Vera, donde la participación de vecinos y visitantes suele ser masiva.



De esta forma, han explicado que el principal acto tendrá lugar el sábado de carnaval con el desfile, que saldrá a las 17:00 horas desde la avenida de la Hispanidad y concluirá en el parque del Cachón dos horas después tras recorrer las calles La Salle, Alfonso VIII, Calvo Sotelo y puente de Trujillo.



En el transcurso del recorrido habrá un tramo "sin ruido", desde la rotonda de las víctimas del terrorismo hasta el parque de San Calixto.



Raquel Sánchez ha detallado que desfilarán siete grupos: Me Río de Janeiro, compuesto por 35 personas; los mayores del Hogar Puerta Berrozana (30); el AMPA de Miralvalle (107); La Tribu (26); Con ritmo y culturas (23); En la variedad está el gusto (25); y Javier Carrón, con su espectáculo de globoflexia.



Respecto a la seguridad, abrirá y cerrará el desfile Protección Civil, la Policía Local se encargará del tráfico rodado y habrá diez vigilantes de seguridad privada que se repartirán entre todos los grupos.