La Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz ofrece diversos espacios para los refugiados de Ucrania

Este martes 8 de marzo ha tenido lugar un encuentro entre el obispo de Coria-Cáceres, D. Jesús Pulido Arriero y el presidente de la Junta de Extremadura D. Guillermo Fernández Vara, en Mérida, en el que el prelado, en nombre de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz ha puesto a disposición de las autoridades distintos espacios para acoger a los refugiados ucranianos.

Las gestiones se están realizando a través del Consejo Regional de Cáritas que, a través de las Cáritas Diocesanas, cuenta con amplia experiencia en el sector de la acogida y el acompañamiento a inmigrantes y refugiados y en la gestión de situaciones de emergencia.

El Papa Francisco en el Ángelus este domingo 6 de marzo se expresaba así: «En Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas. No se trata sólo de una operación militar, sino de una guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria. El número de víctimas aumenta, al igual que las personas que huyen, especialmente las madres y los niños. La necesidad de ayuda humanitaria en ese atormentado país crece dramáticamente cada hora», dijo el Santo Padre.

Ante este llamamiento y ante el clamor del pueblo ucraniano, que está sufriendo de forma despiadada las consecuencias de un conflicto bélico, este martes 8 de marzo, el Obispo de Coria-Cáceres, D. Jesús Pulido Arriero, en nombre de la Provincia Eclesiástica de Mérida- Badajoz, ha puesto a disposición de las autoridades civiles diversas instalaciones por toda la comunidad autónoma, en un encuentro con el presidente D. Guillermo Fernández Vara.

«La Iglesia está siempre atenta a las necesidades de la sociedad y de los más débiles, y como Provincia Eclesiástica de Extremadura, hemos querido sumarnos con este ofrecimiento a todas las personas y entidades que, como dice el Papa Francisco, “sienten angustia y preocupación por la situación” y están poniendo todos los medios a su alcance para ayudar a quienes más lo necesitan. Dice el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal que «no podemos dejar de hacer el bien», y en estos momentos tenemos que estar a la altura de las circunstancias», ha manifestado el obispo de Coria-Cáceres al finalizar el encuentro con el presidente de la Junta de Extremadura.

«La verdad es que es algo que, yo por lo menos, no me lo creía. Me parecía algo anacrónico. Aunque venían hablando de una posible guerra, con una invasión de Ucrania, pero parecía que esto no podía suceder», expresaba Pulido Arriero. «Es algo que ya hemos aprendido que no lleva ninguna parte, que solamente genera destrucción y que nadie gana. Por desgracia me parece que no aprendemos», valoraba el obispo de Coria-Cáceres.

«Precisamente mi lema episcopal es el ministerio de la reconciliación. Y la Iglesia es un servicio para el entendimiento entre los hombres y para llevarlos a Dios, para buscar la unidad. Por tanto, siento un gran dolor, yo creo que es lo que sentimos todos. Sigamos orando por la paz y como dice el Papa Francisco, para que culmine “la locura de la guerra”», sentenciaba el prelado.

En el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres, se ha puesto como ejemplo las instalaciones de la Calle Clavellinas, el antiguo hogar sacerdotal, que dispone de 30 habitaciones, salones, cocina y otras instalaciones para la acogida de los refugiados que lleguen hasta la ciudad de Cáceres, y se ofrece a colaborar a través de las Cáritas Diocesanas en la acogida y acompañamiento de estas personas. Precisamente, es la entidad de la Iglesia quien está realizando las gestiones oportunas para ofrecer estos espacios a las autoridades.

CAMPAÑA DE EMERGENCIA DE CÁRITAS

Cabe recordar que la entidad de la Iglesia Católica ha puesto en marcha una campaña de emergencia para recaudar fondos para ayudar a paliar la situación de este desastre humanitario que se está produciendo en el seno de Europa.

Cáritas Coria-Cáceres: Cáritas con Ucrania. ES60 2048 1200 1534 0011 7130.

Bizum: 00734

Cáritas Mérida- Badajoz. Cáritas con Ucrania. ES44 2085 4501 1703 3054 1049. Bizum: 38121

Cáritas Plasencia. Cáritas con Ucrania: ES62 2048 1001 9530 0000 4623

Se estima que más de uno millón y medio de personas han salido ya del país, en lo que según los expertos es la emigración más rápida de los últimos tiempos y que supondrá un reto para todos los países europeos.