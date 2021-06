Las Ferias de Plasencia, serán diferentes

Las ferias de Plasencia no tendrán atracciones de porque Ayuntamiento de la ciudad y feriantes no han llegado a un acuerdo respecto a la ubicación del ferial. No habrá toros porque hay un conflicto judicial entre dos empresas Ceber Tauro y una de las empresas de la UTE -Tauroemoción y por motivos de seguridad las ferias de Plasencia de este año 2021 tampoco tendrán fuegos artificales.

Aunque los dias festivos en la capital del Jerte serán jueves 10 y viernes 11 de junio, las actividades programadas por las diferentes concejalias del Ayuntamiento comenzarán el miércoles 9, con la entrega de los premios San Fulgencio 2020, aplazada la gala desde enero por la situación de pandemia, premios que este año se entregan a sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, voluntarios, servicios de limpieza, docentes, comerciantes o periodistas que han trabajado de manera incansable durante la pandemia, en total 49.

Con lo que desde la tarde del miércoles 9 y hasta el domingo 13 de junio las ferias se centran en diferentes actividades y ámbitos, culturales, deportivas y de ocio.

Destacan las actuaciones del placentino Paco Arrojo junto a Ángela Carrasco en Torre de Lucia homenajeando a Camilo Sexto, rutas guiadas nocturnas por la ciudad, el espectáculo de la actriz Cristina Medina en el Álkazar o el presentador Jorge Javier Vázquez que representará también en el Álkazar la obra Desmontando a Séneca.

Novedad este año son las actividades relacionadas con el Medio Ambiente, Rutas Senderistas por el monte publico de Valcorchero , con guías especializados.

Feria solidaria en familia, en la que se recogerá leche y productos de higiene para la Red Madre y Afanortex,en la plaza de Abastos con mago, teatro, mini disco...

Y por último las actividades deportivas las serán muchas en la que tendrán cabida desde niños a mayores, actividades de ocio y tiempo libre, gratuitas que se llevarán a cabo a junto a clubes y asociaciones de la ciudad de Plasencia,

A partir del 10 de junio comienzan las actividades deportivas con una carrera de orientación urbana, les seguirán otras como piragüismo, escalada y sedentarismo, quedada femenina en bicicleta.

Todas las actividades programadas por el Ayuntamiento de Plasencia para estas ferias "diferentes" tienen limintacion de plazas y serán seguras, respetando todas las medidas COVID-19.