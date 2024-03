García Espada dice que la asistencia de la Unidad de Oncología en Plasencia no se verá mermada

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha reconocido que “preocupa” la situación de la Unidad de Oncología de Plasencia, con tres plazas cubiertas de las cinco existentes, aunque ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” pues “la asistencia no será mermada en ningún momento”.



A preguntas de los medios, Sara García Espada ha afirmado que uno de los profesionales de estas cinco plazas pidió su traslado fuera de la comunidad, lo que representa “una decisión personal”.



En este sentido, ha añadido que la consejería realiza “todos los esfuerzos posibles” para cubrir la totalidad de las plazas, en un entorno donde “el déficit de profesionales se produce en todo el Sistema Nacional de Salud, y en esta línea se efectúan contactos fuera de la región para atraer a facultativos.



“La labor de la administración es realizar contratos atractivos para que los profesionales quieran venir”, ha manifestado.



No obstante, ha afirmado que “se debe ver el Servicio Extremeño de Salud (SES) como un único ente y no como ocho reinos independientes de área” y ha agradecido a Cáceres que “dé apoyo a Plasencia para que los pacientes no se vean afectados por esta situación sobrevenida y heredada”.



Por otra parte, la consejera extremeña también se ha referido al paciente de Cáceres que lleva 900 días en espera para una operación, y ha manifestado que “esta situación se produce desde 2019”, por lo que “el Ejecutivo anterior tuvo una legislatura completa para operarlo y no lo hizo”.



Según ha manifestado, este paciente será operado “en unos meses”, dentro de la estrategia actual de la Junta de Extremadura de reducir las listas de espera, que incide, entre otros, en el área cacereña de Traumatología.



Sara García Espada ha hecho estas declaraciones en Badajoz antes de participar en el acto inaugural de la programación de eventos con motivo del 25 aniversario de la Unidad Medicalizada de Emergencias pacense, respecto a la cual ha destacado “las 219.000 horas de trabajo” que han realizado durante este periodo ya sus efectivos gracias a la atención de unos 61.000 pacientes