Campaña de vigilancia del cinturón de seguridad y RSI propuesta por la DGT esta semana en Plasencia

Dentro de la campaña propuesta por la DGT (dirección General de tráfico) la policía local de Plasencia se ha unido a la nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (RSI). La campaña se alargará durante toda la semana y se desarrollará en diferentes puntos de la ciudad donde la policía local comprobará el correcto uso del cinturón en todos los asientos, así como el anclaje de los RSI.

Según ha recordado el concejal de interior David Dóniga “este tipo de campaña pretende ser un recordatorio sobre los elementos de seguridad en los vehículos, el cinturón de seguridad salva vidas a diario y aunque su uso está muy extendido, todavía en ocasiones los agentes se encuentran con que no usa de manera correcta en todos los asientos” así ha explicado “lo mismo ocurre con los sistemas de retención infantil, en ocasiones no se corresponden con la edad del menor que los utiliza y en otras ocasiones los anclajes no están bien sujetos en el vehículo o los cinturones del propio sistema no se utilizan correctamente”.

En cuanto a las campañas de la DGT, Dóniga ha explicado que “en la medida de nuestras posibilidades la policía local formará parte de todas las campañas propuestas, se tratan de campañas de información y concienciación que son tremendamente importantes para recordar los elementos necesarios de seguridad en los vehículos”